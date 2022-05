https://mundo.sputniknews.com/20220513/indignacion-e-impunidad-en-chile-tras-muerte-de-periodista-1125438974.html

Indignación e impunidad en Chile tras la muerte de un periodista

Indignación e impunidad en Chile tras la muerte de un periodista

Organizaciones sociales y de medios independientes piden la salida del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, a raíz de la muerte de la periodista Francisca Sandoval. En otro orden, abordamos la crisis política y social en Haití. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-05-13T22:00+0000

2022-05-13T22:00+0000

2022-05-13T23:40+0000

en órbita

carabineros de chile

chile

estallido social en chile

gabriel boric

día internacional de los trabajadores

turquía

otan

haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1125443073_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1d05fea700a2e71e6367a4a80f186ccd.jpg

Indignación e impunidad en Chile tras muerte de periodista Indignación e impunidad en Chile tras muerte de periodista

La demanda por la destitución del director general de Carabineros es reiterada a partir del estallido social de 2019, debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza.En este caso, se vincula al rol de la fuerza durante la marcha del pasado 1 de mayo, por el Día de los Trabajadores, atacada por vendedores ambulantes.La periodista del medio comunitario Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, de 29 años, resultó herida en su cara por un disparo de bala. Tras días de agonía, murió este jueves 12. De inmediato, en varias regiones del país se realizaron varios actos de homenaje a la trabajadora de la prensa.En órbita dialogó con la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, presente en la marcha Central Clasista de Trabajadores y Trabajadores del 1 de mayo, donde Sandoval recibió el disparo.La corresponsal de Sputnik en Chile afirmó que los periodistas de medios no hegemónicos, que cubren movilizaciones en las calles, sienten temor. "Es enorme la exposición de los periodistas. (...) Trabajamos con temor. Pude haber sido yo o cualquier otro colega [lo que le pasó a Sandoval]", indicó.El 1 de mayo, la marcha de la Central Clasista fue atacada con armas de fuego por un grupo de vendedores ambulantes. Carabineros estaba en el lugar pero "cuando se producen los primeros incidentes, prestaron ayuda a quienes estaban armados”, relató Trejo.Tres periodistas resultaron heridos y los manifestantes comenzaron a gritar que los disparos provenían de la zona donde estaban los vendedores.La semana pasada, la Policía detuvo a Marcelo Naranjo, un vendedor ambulante que según los primeros antecedentes sería el autor del disparo que mató a Sandoval.La vocera presidencial Camila Vallejo lamentó la muerte de la periodista. "No habrá impunidad. Vamos a reconfigurar la querella por homicidio consumado. Nuestro compromiso es trabajar en mayor protección y en mejores condiciones para las y los trabajadores de la prensa", afirmó.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boisrolin, sobre la grave crisis de inseguridad en el país del Caribe.Además, profundizamos en el rechazo de Turquía a los posibles ingresos de Finlandia y Suecia a la OTAN.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

chile

turquía

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carabineros de chile, chile, estallido social en chile, gabriel boric, día internacional de los trabajadores, turquía, otan, haití, аудио