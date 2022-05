https://mundo.sputniknews.com/20220513/expertos-de-la-onu-celebran-creacion-en-mexico-de-centro-para-identificar-a-52000-fallecidos-1125436813.html

Expertos de la ONU celebran creación en México de centro para identificar a 52.000 fallecidos

Expertos de la ONU celebran creación en México de centro para identificar a 52.000 fallecidos

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La representación en México de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh) saluda la creación este viernes... 13.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-13T18:39+0000

2022-05-13T18:39+0000

2022-05-13T18:39+0000

américa latina

desaparecidos

onu

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1113808907_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7e4e57e7d01f1623cfd0ff113d13f4f.jpg

El organismo que encabeza Michelle Bachelet saluda la publicación en esta fecha del decreto mediante el cual "se reforma la Ley General en materia de desaparición de personas que establece la creación del Centro Nacional de Identificación Humana", consigna un comunicado de Acnudh.En el reciente informe sobre su visita a México, realizada en noviembre del año pasado, el Comité de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) expresó "su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país".A pesar de su magnitud, la cifra no incluye cuerpos de casi 90.000 desaparecidos, ni los miles de fragmentos de restos humanos que madres, familias y comisiones de búsqueda recogen por su propios medios en fosas clandestinas.Esperanza para las familiasEl representante permanente de Acnudh en México, Guillermo Fernández-Maldonado, señala en el posicionamiento escrito que "decenas de miles de familias anhelan que se esclarezca la suerte o el paradero de sus seres queridos".En efecto, la larga incertidumbre que enfrentan decenas de miles de familias "no es compatible con la dignidad humana", agrega.El representante internacional estima que es urgente atender los derechos de las familias de las víctimas y "poner fin a su espera".La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada por unanimidad en el Congreso federal, que el organismo internacional considera como "una noticia positiva y alentadora".Acnudh espera que el nuevo Centro Nacional pueda contar con los recursos necesarios.El siguiente paso, según los expertos en derechos humanos, es respetar "el derecho a la participación de las familias".Para alcanzar sus objetivos, la institución naciente necesitará de la apertura y colaboración de las fiscalías, los servicios forenses y otras instancias competentes, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, detalla Acnudh.La crisis forense que enfrenta México también requiere herramientas previstas en las leyes, pero a más de cuatro años de distancia, aún no han sido emitidas.Por ejemplo, falta crear un Banco Nacional de Datos Forenses, un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.Tampoco se ha creado un registro nacional de fosas clandestinas halladas, sobre todo por el trabajo de las familias de desaparecidos y tampoco existe un programa nacional de exhumaciones, detalla el organismo de la ONU.Acnudh espera que este paso impulse al Estado mexicano en su conjunto a implementar "medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas", así como para asegurar la búsqueda en vida y la reparación integral de las víctimas.Para ese fin, la representación del Alto Comisionado sugiere adoptar las recientes recomendaciones del CED tras su primera visita de finales del año pasado, una hoja de ruta para enfrentar la tragedia que enfrenta México.

https://mundo.sputniknews.com/20220512/migrantes-desaparecidos-en-mexico-una-madre-jamas-va-a-dejar-de-buscar-1125402078.html

https://mundo.sputniknews.com/20220510/crean-en-google-maps-la-glorieta-de-las-personas-desaparecidas-en-la-ciudad-de-mexico-1125306644.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

desaparecidos, onu, méxico