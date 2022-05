https://mundo.sputniknews.com/20220513/el-senado-de-argentina-aprueba-creacion-de-fondo-con-activos-no-declarados-para-pagar-al-fmi-1125408982.html

El Senado de Argentina aprueba creación de fondo con activos no declarados para pagar al FMI

El Senado de Argentina aprueba creación de fondo con activos no declarados para pagar al FMI

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Senado de Argentina otorgó media sanción, por 37 votos a favor y 31 en contra, a un proyecto de ley promovido por el oficialismo... 13.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-13T01:36+0000

2022-05-13T01:36+0000

2022-05-13T01:36+0000

américa latina

argentina

fondo monetario internacional (fmi)

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1120903993_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18ef918d4cb5394dfbe48d0d1cc23250.jpg

El denominado Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI , que obtuvo el dictamen de un plenario de comisiones del Senado el pasado 20 de abril, establece "un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados"."No queremos que paguen la deuda aquellos que no la hicieron", señaló el presidente del bloque oficialista Frente de Todos, José Mayans, al explicar la razón de este proyecto, durante la que fue la última intervención de la sesión, que duró más de siete horas.El texto, que ahora debe ser debatido en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, fue apoyado por el senador oficialista Adolfo Rodríguez Saá, quien consideró que el fondo se constituirá con divisas "que se llevaron de forma ilegal y casi de contrabando, con maniobras en que los poderosos son parte necesaria".La senadora opositora Edith Terrenzi, en tanto, le reprochó al proyecto cierto "nivel de improvisación" por albergar "confusiones conceptuales en materia tributaria" y reclamó al Gobierno que otorgue "transparencia y seguridad jurídica a largo plazo"."Es demagógico y engañoso querer hacernos creer que necesitamos este proyecto de ley para recaudar el dinero que proviene de la evasión fiscal mientras se oculta una clara intención de blanqueo de capitales", afirmó la legisladora de Juntos por el Cambio.Pago de evasoresLa iniciativa sugiere que quienes hayan evadido su patrimonio ante el fisco argentino realicen "un aporte especial de emergencia", consistente en el 20% de su bienes no declarados, que deberán ser pagados en dólares.La alícuota subirá al 35% pasados los seis meses de la entrada en vigor de la normativa, mientras que si se inicia la fiscalización por parte del organismo recaudador, la tasa subirá al 50%.La iniciativa pone de relieve la figura del "colaborador", en alusión a las personas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados, las cuales recibirán un premio de hasta el 30% de lo ingresado en las arcas públicas.Por iniciativa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo presentó este proyecto junto a otro que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero esta disposición todavía no obtuvo dictamen de comisión para que sea debatido por el plenario del Senado.Hasta el 31 de diciembre de 2021, 417.507 millones de dólares se encontraban en el exterior o fuera del sistema financiero, de los cuales solo están declarados 69.000 millones, según cifras oficiales.El Frente de Todos sostiene que gran parte de los 44.500 millones contraídos por la gestión precedente del presidente Mauricio Macri (2015-2019) se fugó del país.El directorio del FMI ratificó el 25 de marzo la aprobación de un programa de Facilidades Extendidas con el Gobierno argentino de dos años y medio de duración para refinanciar el préstamo de 44.000 millones de dólares contraído por la gestión anterior.

https://mundo.sputniknews.com/20220509/el-fmi-fiscaliza-la-economia-argentina-como-parte-del-acuerdo-de-refinanciacion-de-prestamo-1125270811.html

https://mundo.sputniknews.com/20220420/coalicion-gobernante-en-argentina-se-fractura-en-dos-bloques-en-el-senado-1124589322.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, fondo monetario internacional (fmi), 📈 mercados y finanzas