EEUU: nada cambia con Turquía en la OTAN tras dichos de Erdogan sobre Finlandia y Suecia

WASHINGTON (Sputnik) — Nada ha cambiado en la posición de Turquía en la OTAN tras los comentarios de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, sobre los planes de... 13.05.2022, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1125439317_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_090c3008eae5aed80c4e66208d833e55.jpg

"Ellos [por Turquía] son un aliado de la OTAN. Han estado involucrados, han ayudado y han tratado de lograr un diálogo aquí entre Rusia y Ucrania", dijo Kirby durante una rueda de prensa. "Entonces, nada cambia sobre su posición en la alianza de la OTAN. Y estamos trabajando para aclarar mejor su posición aquí [sobre la membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN]".Más temprano, Erdogan dijo que Ankara no puede ver favorablemente la adhesión de Finlandia o Suecia a la OTAN, citando su "hospitalidad" hacia los solicitantes de asilo kurdos.Finlandia y Suecia empezaron a estudiar sobre la posibilidad de renunciar a su estatus neutral, que tenían a lo largo de muchos años, e ingresar en la OTAN, usando como fondo la operación militar rusa en Ucrania.El jefe de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que a la OTAN le será grato ver en sus filas a Finlandia y Suecia, y que el procedimiento de su ingreso se cumpliría rápido.La embajadora de EEUU ante la OTAN, Julianne Smith, señaló que la Alianza espera que estos países tomen la decisión de ingresar en los próximos meses o semanas y agregó que Estados Unidos lo aplaudiría.Rusia señaló en numerosas ocasiones que la OTAN busca confrontación.Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, declaró que una nueva ampliación de la Alianza no aportará más seguridad para Europa, en tanto advirtió del carácter agresivo de la OTAN y, al mismo tiempo, reconoció que la adhesión de Finlandia y Suecia a ese bloque no presentará una amenaza existencial para Rusia.Ayuda a UcraniaLa asistencia militar a Ucrania puede interrumpirse luego del 19 de mayo si el Congreso no logra aprobar el proyecto de ley que amplía el monto de los fondos para ayudar a Kiev, advirtió Kirby."El 19 de mayo es la fecha que, sin autorizaciones adicionales [de fondos], vamos a dejar de tener capacidad para enviar nuevo material [a Ucrania]", dijo Kirby en rueda de prensa.El funcionario añadió que si esas autorizaciones no se aprueban "pronto", es posible que haya "un periodo de tiempo" en el que EEUU no va a poder enviar suministros a Ucrania.

