Eduardo Carlezzo, el particular abogado que puede llevar a Chile al Mundial

Eduardo Carlezzo, el particular abogado que puede llevar a Chile al Mundial

La selección chilena sueña con llegar a la Copa del Mundo de Catar 2022 con una figura inesperada: el abogado brasileño Eduardo Carlezzo.

No es Alexis Sánchez, Arturo Vidal ni ninguno de los referentes de la 'Generación Dorada' que tantas alegrías le dio al fútbol chileno. Ahora, la esperanza de que La Roja pueda estar en la Copa del Mundo está puesta sobre una figura un tanto inusual: la del abogado Eduardo Carlezzo.Las versiones que aseguran que el futbolista de la selección ecuatoriana Byron Castillo nació en realidad en Colombia y que utilizó un documento apócrifo para poder disputar las Eliminatorias Sudamericanas convencieron a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile a formalizar un reclamo ante la FIFA, que aceptó el reclamo y comenzó a investigar lo sucedido.El reclamo oficial de Chile estuvo a cargo de Carlezzo, un abogado de origen brasileño que se especializa en litigios ante organismos internacionales que regulan el fútbol como la FIFA, la UEFA, la Conmebol o el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).Carlezzo brindó una conferencia de prensa el 11 de mayo en la que solo se permitieron preguntas de medios chilenos y en la que informó que la intención de Chile no solo es que haya una sanción al futbolista sino también obtener los puntos del partido que disputó frente a Ecuador, lo que le alcanzaría para clasificar a Catar 2022 en lugar de los ecuatorianos y que se excluya a Ecuador de la clasificación para la Copa del Mundo de 2026.El abogado también se mostró optimista en relación a la decisión de FIFA de estudiar el reclamo y hasta dijo a medios chilenos que La Roja podría tener noticias sobre el caso en 30 días.No es la primera vez que Carlezzo tiene en sus manos la búsqueda de puntos para la selección chilena. Durante las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Rusia 2018, Carlezzo se hizo cargo de un reclamo chileno contra Bolivia por haber incluido a Nelson Cabrera, un futbolista nacido en Paraguay que no cumplía los requisitos necesarios para defender a los bolivianos.Aquel reclamo resultó positivo para Chile, que acabó obteniendo los tres puntos del encuentro que chilenos y bolivianos habían disputado con Cabrera en cancha y que, en el campo, había resultado igualado.Paradójicamente, aquel reclamo terminó perjudicando a Chile, ya que también dio el partido ganado a Perú, que había perdido su encuentro con Bolivia. Mientras Chile solo recibió 2 puntos por el fallo, Perú recibió 3 y acabó superando a Chile por diferencia de goles al final del torneo. Si los chilenos no hubieran reclamado, habrían clasificado a Rusia 2018.Pero la experiencia de Carlezzo va todavía más allá. En 2015, su nombre estuvo en la primera plana cuando representó al club argentino Boca Juniors luego de que fuera sancionado por la Conmebol por un incidente en el que sus hinchas lanzaron gas pimientas contra futbolistas de su tradicional rival, River Plate, en un encuentro por Octavos de Final de Copa Libertadores.Carlezzo transmitió el reclamo de Boca para que el partido terminara de jugarse —se había suspendido antes del segundo tiempo debido al incidente— pero finalmente la Conmebol no dio la razón a Boca y River clasificó a Cuartos de Final.El abogado brasileño también supo representar a un conjunto de 15 clubes uruguayos que reclamaban ante el TAS que la FIFA dejara sin efecto la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por irregularidades.Tantos casos hicieron que el nombre de Carlezzo se hiciera conocido, especialmente en Chile. Así es que hasta surgió un club de fans del abogado creado por chilenos en las redes sociales."Luche y vuelva con la clasificación, don Eduardo", le reclaman al jurista sus nuevos fanáticos en la cuenta de Instagram de los fanáticos.

