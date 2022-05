https://mundo.sputniknews.com/20220513/diplomatico-afgano-las-sanciones-contra-rusia-no-afectan-la-cooperacion-economica-1125413694.html

Diplomático afgano: las sanciones contra Rusia no afectan la cooperación económica

Diplomático afgano: las sanciones contra Rusia no afectan la cooperación económica

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones impuestas contra Rusia no afectaron los planes de Kabul de desarrollar la cooperación económica con Moscú, declaró en una...

El diplomático añadió que las restricciones "así como el cambio del Gobierno en Afganistán no influyeron en la cooperación entre Kabul y Moscú, ni en la intención de desarrollarla".Además, agregó que el exembajador afgano en Moscú, Said Tayeb Jawad, salió de Rusia tras el cambio de poder en Kabul.Añadió que se le propuso seguir trabajando de embajador en Moscú, pero Jawad rechazó la propuesta.Bandera de la misión en RusiaGarhwal también declaró que la cuestión de la bandera sobre la misión de Afganistán en Rusia todavía no se ha decidido.Indicó que es probable que Afganistán mantenga la misma bandera.Rusia entregó la acreditación oficial al encargado de negocios de los talibanes (movimiento bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista) a principios de abril. No obstante, todavía no se trata del pleno reconocimiento del régimen de los talibanes en Afganistán, explicaron desde la Cancillería rusa.Afganistán se sumergió en el caos tras la caída del presidente Ashraf Ghani el pasado 15 de agosto.El movimiento talibán (sancionado por la ONU por actividad terrorista) tomó el poder poniendo fin a dos décadas de conflicto armado con el Gobierno que era apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.A principios de septiembre, los talibanes formaron un gobierno interino en el que la mitad de sus miembros figuran en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de la ONU.

