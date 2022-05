https://mundo.sputniknews.com/20220513/cientificos-estiman-cuando-los-seres-humanos-podran-contactar-a-los-extraterrestres-1125446709.html

Los científicos estiman cuándo los seres humanos podrán contactar a los extraterrestres

Los científicos estiman cuándo los seres humanos podrán contactar a los extraterrestres

Una de las interrogantes más antiguas de la humanidad es si existe vida extraterrestre y si algún día podremos contactarla. Al menos esta segunda pregunta ya... 13.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-13T23:22+0000

2022-05-13T23:22+0000

2022-05-13T23:26+0000

ciencia

alienígenas

nasa

🪐 astronomía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1125447032_0:394:2938:2047_1920x0_80_0_0_58dddb886301b830ebeef05e64ad98cc.jpg

Lo anterior gracias a un estudio realizado por la Universidad de Nottingham, el cual tenía por objetivo estimar en cuánto tiempo una comunidad extraterrestre podría contactar a la raza humana. ¿Cómo lo hicieron? Calculando cuánto tiempo tardaría en formarse una civilización tras el nacimiento de una estrella parecida al Sol.Primero, los investigadores estimaron cuántas Civilizaciones Inteligentes Extraterrestres Comunicantes (CETI, por sus siglas en inglés) existen en la Vía Láctea, lo que les arrojó un número de 36.Sin embargo, en otro estudio realizado por Wenjie Song y He Gao, de la Universidad Normal de Beijing, se determinan dos cifras distintas, una obtenida con un cálculo optimista y otra con un cálculo pesimista.En el mejor escenario, las civilizaciones se forman cuando su estrella principal cubrió el 25% de su tiempo de vida, lo que daría un total de 42.000 CETIs tan sólo en la Vía Láctea.Con este modelo, los científicos estiman que los extraterrestres podrían contactar a la humanidad en 2.000 años, aunque la estimación de que existan civilizaciones parecidas a la nuestra es de tan sólo 0,1%.El escenario pesimista sostiene que las civilizaciones se forman cuando la estrella cumple el 75% de su vida, lo que arroja un total de 111 CETIs, las cuales podrían contactar a la humanidad en 400.000 años, con una probabilidad del 0,001% de encontrar civilizaciones similares a la de la Tierra.Lamentablemente, los investigadores señalan en un artículo publicado en The Astrophysical Journal que, si este segundo modelo es el real, podemos descartar que contactaremos a otras civilizaciones, pues se espera que en 400.000 años la humanidad ya no exista.Una visión más optimista aúnA pesar del cálculo de los especialistas, hay quienes afirman que la humanidad contactará con extraterrestres en un futuro cercano.Uno de ellos es Jim Green, jefe de científicos retirado de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), quien a sus 45 años espera ser testigo, en los próximos años, del encuentro entre dos civilizaciones.El investigador declaró para la BBC HARDTalk que artefactos como el telescopio James Webb nos ayudarán a tener más información sobre las condiciones atmosféricas y climatológicas de otros planetas, de modo que podremos conocer si hay planetas similares a la Tierra o a Marte.

https://mundo.sputniknews.com/20220512/historico-captan-por-primera-vez-la-imagen-de-un-agujero-negro-masivo-dentro-de-la-via-lactea-1125387747.html

https://mundo.sputniknews.com/20220402/asi-suena-marte-revelan-las-primeras-grabaciones-en-el-planeta-rojo--video-1123918931.html

https://mundo.sputniknews.com/20211228/la-nasa-contrata-a-teologos-para-ver-como-reaccionarian-las-religiones-ante-la-vida-extraterrestre-1119810492.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alienígenas, nasa, 🪐 astronomía