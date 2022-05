https://mundo.sputniknews.com/20220513/amlo-las-guerras-son-lo-mas-irracional-que-hay-cercano-a-la-locura-1125429897.html

AMLO: "Las guerras son lo más irracional que hay, cercano a la locura"

AMLO: "Las guerras son lo más irracional que hay, cercano a la locura"

"No dejo de recordar hasta dónde llega el fanatismo conservador, que es terrible, y también hay un fanatismo de izquierda, que se expresa en acciones sobre todo en las guerras, en la revolución, que es lo más irracional que puede haber, las guerras", opinó de visita en Monterrey, Nuevo León."Es algo muy cerca de la locura, recuerdo una escena de un ajusticiamiento de izquierda a gente de derecha en la Guerra Civil Española, contada por ese gran escritor estadounidense que vivió en Cuba, premio Nóbel de literatura, Hemingway", agregó el mandatario.Las guerras violentaron a los mejores hombres de México, como Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo, lamentó el mandatario federal.Hidalgo no sólo fue fusilado sino que le cortaron la cabeza y la exhibieron 10 años como escarmiento contra las fuerzas insurgentes alzadas por la emancipación de México de España, mientras que José María Morelos fue humillado, subrayó López Obrador.Incluso el invasor Maximiliano de Habsburgo murió asesinado, destacó, además de que Benito Juárez, su rival político, igual sufrió humillaciones.A su vez, López Obrador lamentó que el presidente Francisco I. Madero, a pesar de ser un hombre bueno y un defensor de la democracia en México, fuera arrestado durante varios días y luego asesinado."Encarcelarlo, tenerlo encerrado en Palacio Nacional cinco días y sacarlo y matarlo a mansalva, a él, a (José María) Pino Suárez, a su hermano, la tortura a su hermano, a Gustavo, horrores. Bueno, eso afortunadamente no está sucediendo en nuestro país, no queremos que pase", apuntó.Es necesario el debate plural para no regresar al oprobio de la violencia política sangrienta en el país, apuntó, mediante el cambio de mentalidad.El mandatario mexicano también destacó que en su reciente visita a El Salvador recordó la vida del sacerdote Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en plena misa.

