https://mundo.sputniknews.com/20220513/amigos-con-derecho-como-sobrellevar-este-vinculo-exitosamente-1125438569.html

Amigos "con derecho": ¿cómo sobrellevar este vínculo exitosamente?

Amigos "con derecho": ¿cómo sobrellevar este vínculo exitosamente?

No es una relación de pareja pero tampoco es una amistad tradicional. Ese punto intermedio puede generar problemas o enamoramientos no deseados. Una sexóloga brinda las claves para saber cómo encararla.

2022-05-13T22:10+0000

2022-05-13T22:10+0000

2022-05-13T22:10+0000

zona violeta

sociedad

sociedad

lactancia

oxitocina

💗 salud

amor

sexo y amor

amistad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1125438704_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8cbd86ae26fd71db56301eeaf423e166.jpg

Amigos "con derecho": ¿cómo sobrellevar este vínculo exitosamente? No es una relación de pareja pero tampoco es una amistad tradicional. Ese punto intermedio puede generar problemas o enamoramientos no deseados. Una sexóloga brinda las claves para saber cómo encararla.

Es una opción elegida por muchas personas para evitar compromisos. Tiene una finalidad meramente sexual y el secreto supone saber manejar los sentimientos.Algunos terminan formando una pareja nacida en este tipo de vínculos, pero son minoría. Según la sexóloga mexicana Irene Moreno, ocurre en alrededor del 10% de los casos.¿Cómo lograr no enamorarnos o que la otra persona tampoco quiera tener un vínculo más formal? Es un gran dilema pues los sentimientos no se pueden dominar o evitar. Moreno enfatiza en la importancia de tener una buena comunicación y reglas claras desde el inicio, para evitar problemas."La amistad se acaba cuando terminan las relaciones sexuales. Lo que originalmente pudo haber sido una gran amistad puede terminar en resentimiento y dolor cuando no hubo buena comunicación. Hay que establecer: 'no vamos a exigirnos nada ni ponernos como prioridad en nuestras vidas, vamos solo a coincidir cuando tengamos deseo'", agregó la sexóloga.También ocurre el caso de personas que tienen la esperanza de enamorar al otro y aceptan una relación de este tipo, con la ilusión de llegar a formar una pareja. Moreno aclaró que es bueno tener en cuenta aspectos sociales y biológicos para evitar ideas erradas en torno a estos vínculos."Cuando tenemos relaciones sexuales satisfactorias, producimos la hormona oxitocina, 'la hormona del amor'; es la que producen las mujeres durante la lactancia y el trabajo de parto, y genera el vínculo con su bebé", relató la experta."También nos vincula afectivamente por lo que está pasando en nuestro cerebro cuando pasamos muy bien sexualmente con alguien. En un momento podemos llegar a confundir y sentir que después de la relación sexual amamos a esa persona, pero es solo una situación de la neuroquímica del cerebro", concluyó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, sociedad, lactancia, oxitocina, 💗 salud, amor, sexo y amor, amistad, аудио