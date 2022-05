https://mundo.sputniknews.com/20220512/una-tragedia-aerea-en-la-ciudad-de-mexico-que-tan-probable-es-que-suceda-1125359730.html

Una tragedia aérea en la Ciudad de México: ¿qué tan probable es que suceda?

Una tragedia aérea en la Ciudad de México: ¿qué tan probable es que suceda?

Aunque todas las grandes metrópolis del mundo viven un riesgo latente de una colisión aérea, en la capital mexicana este problema presenta dos agravantes: la... 12.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-12T00:00+0000

2022-05-12T00:00+0000

2022-05-12T00:09+0000

américa latina

méxico

ciudad de méxico

aviones

aviación

aviación civil

aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/16154/80/161548078_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_98e13cbe966fb4affaf9f415da5c5a4b.jpg

La noche del 7 de mayo, un avión de la aerolínea Volaris estuvo a punto de aterrizar en una pista ocupada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De no haber sido por la pericia de los pilotos, una nueva tragedia hubiera acontecido en la urbe más grande de América Latina a tan sólo un año del desplome de la Línea 12 del metro, que dejó 23 muertos y más de un centenar de heridos. Tras el hecho, medios de comunicación y grupos opositores al Gobierno de López Obrador lanzaron la siguiente advertencia: el riesgo de que una tragedia aérea suceda en el Valle de México es latente. El argumento: la reciente inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) —uno de los proyectos más importantes de la Cuarta Transformación— modificó la dinámica del espacio aéreo y podrían presentarse accidentes, desde los más ligeros y prevenibles hasta los más fatales. Sputnik platica con tres expertos en aviación y administración de aeropuertos para poner el tema sobre la balanza: ¿en verdad es tan inminente una catástrofe en la Ciudad de México?Juan Antonio José, exgerente de calidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), considera que sí existe un riesgo mayor de que suceda un accidente, aunque aclara que el tema no debe ser abordado con sensacionalismo. En el argot de la industria, una aproximación es el nombre que recibe la fase en la que un avión se prepara para aterrizar en la pista, en espera de que la torre de control autorice su aterrizaje. Esto quiere decir que, cualquier aeronave que desee tocar tierra en el Valle de México, ahora deberá hacerlo en un mayor intervalo de tiempo y más cerca de las montañas que rodean a esta ciudad habitada por más de 20 millones de personas. Peligro latenteDesde 2018, el centro de investigación especializado en temas de aviación Mitre advirtió sobre algunos de los riesgos del reordenamiento del espacio aéreo, el cual inevitablemente sucedería cuando entrara en funciones el AIFA. Primeramente, la organización alertó que la operación simultánea del AICM y el AIFA —separados apenas por unos 50 kilómetros— propiciaría un escenario aéreo "sumamente complejo", en el que podrían presentarse dificultades de coordinación en las trayectorias de las aeronaves. Sobre estos embotellamientos alerta Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, quien asegura que el tráfico aéreo también es un factor de riesgo para posibles accidentes, más cuando se combina con el rediseño del espacio aéreo. Imaginemos una situación común de tránsito vial: mientras más cercano esté un automóvil de otro, mayor es el riesgo de un choque y menor es el margen de maniobra que tienen los conductores para evitar pegarle al vehículo que tiene enfrente. Algo similar pasa en el aire. La diferencia es que, cuando una aeronave está muy cerca de otra, se corre el riesgo de que la turbina del avión más grande "absorba" a la otra aeronave y la haga perder el control. En el Valle de México, dice, a veces hay formados hasta ocho o diez aviones que están a punto de aterrizar. Todos vienen desde diferentes zonas: Atizapán, Satélite, Chapultepec, Ajusco... "Ya años atrás se cayó una aeronave por esta causa. Me refiero al accidente del exsecretario de Gobernación [Juan Camilo Muriño, en 2008]. Según el dictamen, el avión cayó porque entró a la estela que dejó la turbina de un avión que iba adelante y que era más grande. Cuando el jet entró en esa estela, perdió en control y se desplomó", indica en experto, quien recuerda que la saturación también sucede en tierra, en las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Un problema de cualquier metrópoliLa configuración del espacio aéreo de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana es muy compleja, por lo cual no es conveniente caer en maniqueísmos políticos que afirman que la inauguración del AIFA es sinónimo de una inminente tragedia aérea. Sin embargo, precisa, para que ocurra un accidente aéreo se necesitan no sólo factores naturales o de operación, sino errores humanos como el sucedido el pasado 7 de mayo. Los embotellamientos aéreos, en realidad, son un problema al que se enfrenta cualquier gran ciudad del mundo, explica. "Un accidente puede suceder en la Ciudad de México o en Nueva York. Hoy todos los sistemas, tanto en aire como en tierra, están programados para evitar colisiones. Tendría que haber una corresponsabilidad de todas las partes y de todos los factores para que ocurra [una tragedia]", afirma. Hace unos días, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) reportó que, entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, se registraron al menos 30 incidentes aéreos de gravedad en México debido a varios factores, entre ellos el reordenamiento del espacio aéreo y las deficientes condiciones laborales de los trabajadores del sector. Ante esta situación, el 2 de mayo pasado, medios mexicanos informaron que el Gobierno de México prepara un decreto constitucional para reducir de 61 a 50 las llegadas y salidas por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a fin de reducir la saturación de este puerto aéreo y llevar más vuelos al AIFA. Tras una reunión con empresarios de las aerolíneas, las autoridades determinaron reducir en 25% las operaciones del AICM, que está en funcionamiento desde la década de 1960 y que ya no es suficiente para cubrir la demanda de una ciudad que crece a pasos agigantados.

https://mundo.sputniknews.com/20220510/aeropuerto-de-mexico-reducira-25-sus-operaciones-tras-incidente--1125292218.html

https://mundo.sputniknews.com/20220427/carlos-slim-gana-telmex-proveera-de-internet-al-nuevo-aeropuerto-de-mexico-1124903290.html

https://mundo.sputniknews.com/20220503/limitar-vuelos-y-mudar-rutas-asi-es-como-el-gobierno-de-amlo-busca-que-santa-lucia-despegue-1125068823.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

méxico, ciudad de méxico, aviones, aviación, aviación civil, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa), 💬 opinión y análisis