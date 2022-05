https://mundo.sputniknews.com/20220512/todos-los-caminos-conducen-a-rusia-sera-el-gasoducto-nigeria-marruecos-la-salida-que-busca-europa-1125402349.html

Todos los caminos conducen a Rusia: ¿será el gasoducto Nigeria-Marruecos la salida que busca Europa?

Tras el inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, Europa no ha parado de dispararse en el pie. Tras la catarata de sanciones que no lograron... 12.05.2022, Sputnik Mundo

Marruecos y Nigeria han dado un impulso a su gasoducto transafricano que busca unir 7.000 kilómetros por las aguas de 13 países africanos para llevar gas a Europa que busca histéricamente alternativas energéticas al gas ruso. Sin embargo, en lo inmediato la suplantación de la importación rusa es una tarea difícil para los europeos. "El proyecto tiene una viabilidad estimada en 20 años", arriesga El Mundo.Sin embargo, aún así, la dependencia europea del gas ruso podría continuar, incluso con el nuevo proyecto.En caso de concretarse una cooperación entre Abuya y Moscú, Rusia podría ser capaz de hacer las inversiones necesarias en África para eludir las sanciones que la UE está imponiendo en este momento.Desde África aseguran que el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, tiene previsto poner en marcha el proyecto antes de dejar su cargo, en mayo de 2023.Según Sylva, Rusia quiere financiar la construcción del gasoducto. Son varias las razones por las que Moscú estaría interesada. La primera, claro está, es ser parte de la gestión del gasoducto para demostrar la nula eficacia de las sanciones occidentales y continuar gobernando el mercado del gas.Por otro lado, el gigante euroasiático no quiere perder la enorme experiencia en la construcción de tuberías submarinas. Además, en la reconfiguración geopolítica actual, Rusia quiere competir con Occidente y China en el continente africano, que tiene enormes reservas de petróleo.Francis Perrin, investigador en el centro de reflexión Policy Center for the New South con sede en Rabat, cree que es demasiado pronto para hablar de las etapas siguientes del proyecto y sostiene que "hay que examinar dos grandes cuestiones antes de la fase de construcción: los mercados y la financiación". En diálogo con El Mundo asegura que "el camino aún es largo".En tanto, José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética en Comillas ICAI, escribe en El Economista: "Si bien el daño que se le pueda hacer a Rusia con el petróleo es limitado, pues puede colocarlo en el mercado asiático, el gas sí que podría causar un daño importante a Rusia, porque tardaría unos años en poder redirigir el flujo de estas exportaciones hacia China o países del sur de Asia al disponer de muchos más gasoductos hacia Europa que hacia China".Sin embargo, Linares también reconoce que "el bloqueo al gas ruso tendría consecuencias económicas para Europa, dado que el mayor consumo del gas lo presenta la industria". Esto se traduciría en "pérdida de empleo y recesión económica, especialmente en países con un fuerte sector industrial como Alemania".El 11 de mayo Rusia aprobó sanciones económicas contra una treintena de compañías de Alemania, Austria, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y otros países en represalia por las restricciones unilaterales de los Gobiernos de esas naciones.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, remarcó que "al parecer esas empresas serán sustituidas por otras en el comercio del gas".Desde el Gobierno del canciller alemán Olaf Scholz admitieron que la respuesta de Rusia aumenta la presión en torno al abastecimiento de gas al país.

