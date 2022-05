Sigue el minuto a minuto: lo último de la operación militar de Rusia

Polonia estudia qué pasos dar respecto a la misión diplomática de Rusia en el país

Polonia está analizando los "posibles pasos" a dar relativos a la presencia en el país de la misión diplomática de Rusia, declaró el vicecanciller polaco Piotr Wawrzyk, al intervenir en la Dieta (Parlamento) de la república.



Las autoridades polacas a finales de marzo pasado tomaron la decisión de expulsar a 45 diplomáticos rusos. Rusia en respuesta declaró persona no grata al mismo número de trabajadores de la Embajada de Polonia en Moscú y de los consulados generales en Irkutsk, Kaliningrado y San Petersburgo, todos ellos abandonaron Rusia antes del 13 de abril.



El embajador ruso en Polonia, Serguéi Andréev, declaró en marzo que las relaciones ruso-polacas seguían empeorando y que la expulsión de diplomáticos rusos llevaría si no a la ruptura oficial de las relaciones diplomáticas, al menos a su reducción a cero.



La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró entonces que "se daría la respectiva respuesta al proceder de Polonia".



"Polonia mantiene relaciones diplomáticas y consulares con la Federación de Rusia. En ambos países trabajan embajadores y funcionan los consulados. La actividad de estas estructuras tiene importancia tanto simbólica como práctica. El Ministerio de Exteriores al mismo tiempo está analizando de modo permanente los posibles pasos a dar relativos a la presencia de la Embajada de la Federación de Rusia en Polonia", reveló Wawrzyk.



Según el vicecanciller, la parte polaca comprende que Rusia se atiene al principio de reciprocidad en materia de presencia diplomática.



"La otra parte da la respectiva respuesta a nuestras acciones", dijo al agregar que Polonia va a informar post facto de las decisiones que tome.



"Considerando las consecuencias a largo plazo que derivan de tales decisiones, incluido el éxito de lo planificado, tales cuestiones se anunciarán post facto, no de antemano", reveló.



El vicecanciller al mismo tiempo reconoció la importancia de la presencia de diplomáticos polacos en Rusia.



"Estamos escuchando todas las opiniones sobre este tema. A Polonia le importa la presencia de sus diplomáticos y servicios consulares en Rusia, porque pese a lo complicado de la situación ellos se preocupan en la medida de sus posibilidades por los ciudadanos polacos que se encuentran en Rusia", dijo.