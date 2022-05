https://mundo.sputniknews.com/20220512/se-metera-polonia-en-el-conflicto-en-ucrania-biden-esta-desesperado-por-revertir-la-situacion-1125390686.html

¿Se meterá Polonia en el conflicto en Ucrania?: "Biden está desesperado por revertir la situación

Un exasesor del secretario de Defensa en la Administración Trump publicó un artículo en el que opina que "las fuerzas ucranianas parecen agotadas" y advierte... 12.05.2022, Sputnik Mundo

"La guerra contra Rusia en Ucrania ha evolucionado, pero no de la manera que predijeron los observadores occidentales", sentencia Douglas Macgregor, coronel retirado y exasesor de Defensa durante la Administración Trump.Macgregor explica que analistas occidentales malinterpretaron la situación en Ucrania tras el inicio de la operación especial militar llevada a cabo por Rusia. Opina que muchos se apresuraron en calificar el avance ruso de fallido y en elogiar la resistencia ucraniana, cuando en realidad Moscú estaba preocupada "por los daños colaterales que limitaron claramente la acción del Ejército ruso".Es que desde el primer día Moscú ha sostenido en repetidas ocasiones que los ataques no están dirigidos contra los civiles, sino contra instalaciones técnicas y militares con el objetivo de desnazificar al país."Contrariamente al panorama pintado por los analistas occidentales, las fuerzas terrestres rusas avanzaron, moviéndose metódicamente a lo largo de un frente de 500 kilómetros para identificar y atacar selectivamente a las fuerzas ucranianas", agrega.El excoronel recuerda que el presidente de EEUU, Joe Biden, firmó un paquete de gastos de emergencia "que incluía 13.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, la mitad de los cuales se asignaron con fines militares". A esa cifra se le sumaron "33.000 millones de dólares recientemente prometidos en asistencia militar adicional", por lo que "el costo total de la asistencia militar financiada por los contribuyentes estadounidenses a Ucrania en 2022 se acerca al presupuesto anual del Ejército ruso".Ante semejante desembolso estadounidense, el Gobierno de Biden no puede darse el lujo de ver cómo sus planes no funcionan en territorio ucraniano mientras que la catarata de sanciones no logra dañar a la economía rusa, sino más bien todo lo contrario.Es por este motivo que Washington, según escribe Macgregor en The American Conservative, vería con buenos ojos que Polonia interfiera directamente en el campo de batalla.El coronel retirado explica que "una colisión que involucre a rusos y polacos de cualquier forma, incluidos ataques aéreos y con misiles" podría reunir al consejo de la OTAN para que abordar el artículo quinto del tratado que establece que un ataque a un miembro de la Alianza Atlántica representa un ataque a todas las naciones de la organización."Lo que cualquier analista puede decir con confianza en este momento es que una intervención militar polaca confrontaría a los miembros de la OTAN con el espectro de la guerra con Rusia", advierte el coronel retirado estadounidense.

