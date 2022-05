https://mundo.sputniknews.com/20220512/rusia-critica-la-sesion-especial-y-la-resolucion-del-consejo-de-ddhh-sobre-ucrania-1125395961.html

Rusia critica la sesión especial y la resolución del Consejo de DDHH sobre Ucrania

El CDH celebró una sesión especial por la solicitud oficial de Ucrania presentada el 9 de mayo. Rusia se negó a participar en dicha sesión. Los participantes aprobaron una resolución que recibió el apoyo de 33 países, entre ellos EEUU, el Reino Unido, Japón y Libia. China y Eritrea votaron en contra de la resolución y se abstuvieron 12 países, entre ellos Armenia, Cuba, Kazajistán, India y Uzbekistán.El documento contiene un llamamiento a la comisión investigadora de las violaciones a los derechos humanos en Ucrania creada por el CDH, para investigar las infracciones cometidas en las regiones de Kiev, Chernígov, Járkov y Sumi a fines de febrero y principios de marzo de 2022.La misión permanente de Rusia ante la ONU en Ginebra calificó como "tertulia" la sesión especial que "sirvió a los países con posiciones rusófobas para intercambiar las mismas tesis de antes".En la Embajada rusa también comentaron que la resolución aprobada no supone ningún avance en el ámbito de derechos humanos, no aporta valor añadido a las búsquedas de ayuda a la sociedad ucraniana en materia de derechos humanos, ni contribuye al diálogo sobre la situación en Ucrania.Según declaró antes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, los representantes de Rusia no participarán en la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos porque se ignoran todas las explicaciones de Rusia sobre los objetivos de su operación militar en Ucrania."La delegación rusa no va a legitimar con su presencia otro show político elaborado en forma de sesión especial", concluyó la portavoz de la Cancillería rusa.Resolución del CDHEl CDH de la Organizaciones de la ONU aprobó por 33 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones una resolución que ordena investigar los supuestos crímenes de guerra atribuidos a la Federación Rusa en Ucrania."El proyecto de resolución queda adoptado", anunció durante la sesión especial celebrada este jueves 12 el presidente del organismo, el embajador argentino Federico Villegas.La disposición, apoyada por la mayoría de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, incluida Argentina, contó con el rechazo de China y Eritrea.Además se abstuvieron Armenia, Bolivia, Camerún, Cuba, India, Kazajstán, Namibia, Pakistán, Senegal, Sudan, Uzbekistán y Venezuela.La resolución solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que presente una actualización sobre la situación humanitaria y de derechos humanos en la ciudad de Mariúpol el próximo 13 de junio, cuando se celebrará la 50ª sesión ordinaria del Consejo.En el texto se expresa "la necesidad de que los Estados resuelvan sus disputas por medios pacíficos", además de manifestar "su profunda preocupación por las víctimas civiles del conflicto y su condena por las violaciones y abusos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario", según informó el Ministerio argentino de Relaciones Exteriores.Durante la sesión especial, la Alta Comisionada señaló que su oficina verificó "denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra".Bachelet se refirió en concreto a las regiones de Kiev y Chernígov (norte), de donde llegaron denuncias sobre ejecuciones sumarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y a la destrucción de la infraestructura civil.El titular de la reciente Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre Ucrania, el noruego Erik Mose, también explicó a los miembros del Consejo de qué modo llevará adelante su investigación.La delegación argentina, en tanto, expresó su inquietud por los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) "sobre alegaciones de torturas, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual y de género, y los desplazamientos masivos de población".La representación del país sudamericano solicitó "a todas las partes en el conflicto que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados, y en particular los principios de distinción de civiles, proporcionalidad y necesidad en el ataque".La Comisión que investigará lo sucedido en Ucrania deberá presentar una actualización oral de su trabajo ante el Consejo de Derechos Humanos en su 51 período de sesiones, en septiembre de este año, y un informe completo por escrito en su 52 período de sesiones, en marzo de 2023, según una votación del organismo del 4 de marzo pasado.

