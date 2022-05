¡Otra multa para Trump! Ahora deberá pagar 110.000 dólares para retirar orden de desacato

https://mundo.sputniknews.com/20220512/otra-multa-para-trump-ahora-debera-pagar-110000-dolares-para-retirar-orden-de-desacato-1125366986.html

Este 11 de mayo el juez Arthur Engoron ofreció a la defensa de Trump levantar la orden de desacato que recibió por no entregar documentos sobre su compañía, como parte de una investigación civil que se realiza en contra del exmandatario por presuntamente haber manipulado las cifras de su organización.Entre las condiciones que estableció Engoron, entre las que se incluye el pago de 110.00 dólares, está presentar declaraciones juradas en las que Trump hable sobre su política de retención y destrucción de documentos de su organización, así como permitir la revisión de cinco cajas halladas en un almacén en las que hay documentos sobre su empresa.Además, los abogados del expresidente republicano también tendrán que declarar respecto a las notas Post-It con las que Trump daba instrucciones a sus empleados, según la declaración del abogado de la Organización Trump, Alan Garten.La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien desde diciembre de 2021 impulsa la investigación, consideró que este acuerdo, que vence el 20 de mayo, es un mensaje claro para el expresidente estadounidense, a quien volvió a acusar de entorpecer la indagatoria.El pasado 25 de abril, un juez impuso otra multa a Trump, pero de 10.000 dólares, justamente por haber caído en desacato a las autoridades y no haber presentado documentos que le fueron requeridos por la Fiscalía de Nueva York. Ahora tendrá que pagar otra multa si desea retirar dicha orden de desacato. La Fiscalía General de Nueva York determinó en enero pasado que la compañía de Donald Trump modificó repetidamente el valor de sus activos y propiedades para obtener resultados apócrifos.Letitia James acusó a la Organización Trump de haber alterado el valor de sus activos, una práctica definida por las leyes de ese país como fraudulenta y engañosa.De acuerdo con medios como The New York Times y Univision, una investigación civil encontró pruebas de que la empresa del magnate realizó estas acciones para conseguir préstamos y exenciones fiscales.

