Moscú lamenta decisión de Bruselas de no invitarla a reunión dedicada a Palestina



MOSCÚ (Sputnik) — Moscú lamenta la decisión de la UE de no invitar a Rusia a una reunión del Comité Provisional de Apoyo al Pueblo Palestino, declaró en un... 12.05.2022, Sputnik Mundo

Del 10 al 11 de mayo en Bruselas se celebró una reunión del organismo que coordina la ayuda a los palestinos, copresidido por Noruega y la Unión Europea, evento al cual no fue invitada Rusia.La nota recuerda que desde la fundación del comité en 1993, "Rusia participó activamente en su trabajo sobre una base permanente y realizó una contribución significativa y universalmente reconocida a la creación de una base sólida para la implementación de la fórmula de dos Estados".En opinión del Ministerio, la decisión de no invitar a Rusia este año se debe solo a los ánimos antirrusos de los organizadores del evento."El enfoque elegido por ellos ignora no solo toda la palestra de posiciones dentro de la comunidad occidental, sino que también es rechazado por los países de la región como defectuoso y contraproducente (...)", denunció la Cancillería rusa.En opinión de Moscú, "en su neocolonialismo cínico, Occidente llegó a explotar la 'cuestión palestina', clave para todo el mundo árabe y musulmán", con el objetivo de presionar a los Estados de la región, privándolos de su independencia en la esfera de la política exterior."No hay duda de que semejantes manipulaciones no producirán los frutos deseados y, a priori, están condenadas al fracaso. Los profundos vínculos históricos de Rusia con los países de Oriente Medio y África del Norte, no perjudicados por la herencia colonial que caracteriza a Occidente, son estables e indestructibles", recalcó la Cancillería de Rusia.Por último, subraya que Moscú "tiene la intención de seguir contribuyendo activamente a la solución de los conflictos profundos en esa parte del mundo, fortaleciendo las relaciones mutuamente beneficiosas con todos los países de la región, que constituyen un elemento esencial de un mundo multipolar".

rusia, ue, palestina, oriente medio, israel