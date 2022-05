https://mundo.sputniknews.com/20220512/minsk-podra-juzgar-a-los-que-atentaron-contra-la-seguridad-nacional-y-estan-fuera-del-pais-1125384498.html

Minsk podrá juzgar a los que atentaron contra la seguridad nacional y están fuera del país

MINSK (Sputnik) — Los diputados bielorrusos aprobaron en primera lectura el proyecto de ley sobre la persecución penal a las personas que cometieron crímenes... 12.05.2022, Sputnik Mundo

El proyecto de ley en cuestión fue elaborado para introducir en el código penal nacional el concepto de "procedimiento especial" de la investigación preliminar judicial del proceder del imputado que se encuentra fuera de la república.Para que el documento entre en vigor lo deberá aprobar en segunda lectura la Cámara Baja, convalidar la Cámara Alta y firmar el presidente del país.La legislación que rige hoy día no estipula abrir investigación preliminar contra las personas que no se encuentran en el país. "Eso impide tomar la decisión de entregar el expediente al fiscal para que lo envíe al tribunal, en los casos en que los Estados extranjeros se niegan a prestar la ayuda jurídica a Bielorrusia", explicaron en el Parlamento.El proyecto de ley en cuestión está llamado a llenar el vacío jurídico para los casos en que el imputado se encuentra fuera de Bielorrusia, rehúsa presentarse ante el órgano judicial y el estado extranjero se niega a extraditarlo, agregaron.Las enmiendas que se planea introducir permitirán garantizar la inminencia del castigo y la compensación del daño ocasionado por el crimen cometido, incluida la confiscación de bienes, explicaron.El Comité de Investigación bielorruso promovió anteriormente la iniciativa de introducir enmiendas en la legislación del país que permitan juzgar en rebeldía a los opositores que abandonaron Bielorrusia y residen fundamentalmente en los países de la UE, los que se niegan a extraditarlos. La iniciativa fue apoyada por el Consejo de Seguridad y la Fiscalía General de la república.Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron el sexto mandato consecutivo a Alexandr Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas. Se abrieron expedientes penales contra varios líderes de la oposición imputándoles la creación de grupos extremistas y complots con el fin de llegar al poder por vía no constitucional y también intentos de cometer atentados.Lukashenko acusó a Occidente de la injerencia directa, dijo que EEUU está dirigiendo los disturbios respaldados por los europeos. Muchos opositores bielorrusos salieron, en particular, a Polonia, Lituania y Ucrania.El fiscal general bielorruso, Andréi Shved, declaró que continuará la persecución penal a los líderes de la oposición Valeri Tsepkalo, Svetlana Tijanóvskaya y Pável Latushko, pese a la negativa de extraditarlos a Minsk.

