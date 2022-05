https://mundo.sputniknews.com/20220512/mexico-no-descarta-que-eeuu-invite-a-todos-los-paises-a-la-cumbre-de-las-americas-1125390199.html

AMLO se dirige a EEUU: "Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América"

AMLO se dirige a EEUU: "Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartó que su homólogo de EEUU, Joe Biden, invite a todos los países a...

El jefe de Estado mexicano respondió así a una pregunta sobre su decisión, anunciada esta semana, de no asistir si son excluidos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela."Me dio gusto que ayer [por el 11 de mayo], en la Casa Blanca, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente, y tengo información de que no han girado invitaciones a nadie. Vamos a esperarnos, sería un hecho histórico", agregó López Obrador.La postura de México ha sido respaldada por Argentina, Bolivia, Ecuador y Honduras, mientras que la portavoz de la presidencia de EEUU, Jen Psaki, dijo el 10 de mayo que las invitaciones a la Cumbre "aún no han sido enviadas", y que la cita es una oportunidad para abordar "la lucha constante por la libertad y la democracia". Relación con BidenEl presidente mexicano aseguró que sostiene una relación respetuosa con su homólogo estadounidense, que será anfitrión de la Cumbre."Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad", relató.López Obrador atribuyó las advertencias de un posible conflicto, originado por su tajante postura, a quienes no les gusta esa buena relación bilateral.Acerca de Biden, expresó: "es una persona buena, responsable y es demócrata, sabe que debe respetarse a todos el derecho a disentir".Contrastó esa visión de la democracia con prácticas autoritarias: "a diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo. Debemos respetarnos y buscar las coincidencias, eso es la democracia", subrayó.El mandatario ratificó que considera incorrecto que se excluya a algún país de la Cumbre de las Américas."Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no", enfatizóAl mismo tiempo, subrayó que los países del continente americano son independientes, libres y soberanos.Explicó que su postura busca que todos los países emprendan un proceso de integración similar al que condujo a la creación de la Unión Europea."Queremos buscar la unidad en América, la hermandad en América, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales", puntualizó.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard se refirió al tema con mensaje en cuenta de Twitter: "En 2022 es importante tener presente el camino iniciado en 2015 en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá".En aquella ocasión los que eran presidentes de EEUU, Barack Obama (2009-2017), y de Cuba, Raúl Castro (2011-2021) tuvieron un encuentro bilateral que condujo a una visita histórica del líder estadounidense a La Habana, en marzo de 2016.Ebrard compartió una reseña de prensa sobre la opinión Obama: "El presidente estadounidense Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro se reunieron al margen de la Cumbre de las Américas en la Ciudad de Panamá", dice el reporte citado.El entonces presidente estadounidense calificó el encuentro en aquella Cumbre en el país centroamericano como ''una reunión histórica''.Aquella fue la primera conversación entre los líderes en el marco del deshielo de las relaciones entre los dos países, proceso que fue abandonado por su sucesor Donald Trump (2017-2021).

