https://mundo.sputniknews.com/20220512/mexico-advierte-que-no-habra-nueva-era-entre-america-latina-y-eeuu-si-se-excluye-a-cuba-1125397240.html

México advierte que no habrá nueva era entre América Latina y EEUU si se excluye a Cuba

México advierte que no habrá nueva era entre América Latina y EEUU si se excluye a Cuba

Aunque Estados Unidos tiene la intención de iniciar nuevas relaciones con los países latinoamericanos, esto no sucederá si mantiene su política de excluir a... 12.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-12T20:03+0000

2022-05-12T20:03+0000

2022-05-12T20:03+0000

américa latina

méxico

marcelo ebrard

cuba

andrés manuel lópez obrador

eeuu

nicaragua

venezuela

cumbre de las américas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1119615976_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6f16d308276dc84f403eb843e0ffeb15.jpg

Las tensiones entre México y Estados Unidos aumentan a medida que se acerca la Cumbre de las Américas, evento al que se pretende excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua por tratarse de naciones que no respetan la democracia, según ha dicho el Gobierno de Joe Biden. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) manifestó su desacuerdo con que Washington se oponga a una integración total de América sólo porque existen divergencias ideológicas y políticas con ciertos países. El canciller del país latinoamericano destacó la incongruencia que existe entre quienes critican la petición de López Obrador de invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas, ya que ellos fueron los mismos que, en su momento, aplaudieron al expresidente estadounidense Barack Obama por invitar a Raúl Castro a la cumbre de Panamá en 2015. El presidente de México ha dicho que, en caso de que Washington excluya a algún país, no asistirá a la cumbre, que se realizará del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Aunque hasta el momento no ha habido una postura oficial de la Casa Blanca, altos funcionarios estadounidenses han advertido que existen pocas posibilidades de que se giren invitaciones a los jefes de Estado de naciones que no velan por los valores democráticos.

https://mundo.sputniknews.com/20220510/si-se-excluye-a-cuba-no-voy-a-la-cumbre-de-las-americas-amlo-1125301406.html

méxico

cuba

eeuu

nicaragua

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, marcelo ebrard, cuba, andrés manuel lópez obrador, eeuu, nicaragua, venezuela, cumbre de las américas