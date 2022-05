https://mundo.sputniknews.com/20220512/las-criptomonedas-se-hunden-mientras-el-bitcoin-llega-a-su-nivel-mas-bajo-en-un-ano-1125369638.html

Las criptomonedas se hunden mientras el bitcóin llega a su nivel más bajo en un año

El mercado financiero tradicional no ha sido el único en tambalearse en los últimos tiempos. El criptoespacio, que ya venía reduciendo su capitalización de... 12.05.2022, Sputnik Mundo

El ecosistema Terra, con su token LUNA y su stablecoin TerraUSD (UST), colapsó entre el domingo 8 de mayo y lunes 9, arrastrando consigo a todo el mercado de las criptodivisas y a su moneda insignia, el bitcóin.Hasta el momento, se desconoce (aunque hay mucha especulación) la causa del colapso que llevó a que TerraUSD, una stablecoin que por definición debe estar anclada al valor de una moneda fiduciaria, en este caso al dólar, cayera a un mínimo de 0,27 centavos de dólar. A pesar de que en este momento está recuperando su valor, todavía no cumple con la premisa de tener paridad con la moneda norteamericana.Mientras, su hermano token LUNA se desplomaba más del 98%, llevando su precio en el punto más bajo a 0,84 dólares. A principios de abril, la moneda cotizaba a más de 120 dólares, según datos de CoinMarketCap.¿Cómo está caída pudo afectar a todo el criptoespacio?Terra no es solo una criptomoneda más. Similar a Ethereum, el ecosistema está pensado para que decenas de proyectos DeFi y de NFT, entre otros, puedan construirse sobre su blockchain. Por lo que un colapso en Terra afecta a decenas de criptomonedas o protocolos.El desacoplamiento del valor del dólar y de TerraUSD afectó negativamente en la confianza que existe en el mercado hacia las stablecoins, siempre vistas como una de las maneras más seguras de entrar al criptoespacio.Al momento de publicarse este artículo, el valor de esta moneda estable sigue sin tener paridad con el dólar, lo que le resta confianza al resto de las stablecoins. En particular, TerraUSD basaba su acoplamiento a la principal moneda de intercambio a nivel mundial en un algoritmo que no permitía que subiera ni bajara su precio. No todas las stablecoins usan este sistema, pero las que sí lo hacen se han visto más golpeadas con el colapso.Las monedas estables, además de ser vistas como una manera de exponerse sin riesgo a los criptoactivos, también son utilizadas por los inversores en momentos en los que el mercado está a la baja, ya que pueden vender sus criptoactivos por stablecoins sin necesidad de usar una pasarela de pagos para obtener monedas fiduciarias. Así, se ahorran las comisiones relacionadas.Este colapso hizo a su vez que las acciones del popular broker Coinbase se desplomaran a un mínimo histórico luego de que la empresa informara de una pérdida peor a la esperada motivada a la disminución de los volúmenes de negociación.Coinbase reveló su primera pérdida como empresa que cotiza en bolsa de 430 millones de dólares en el segundo trimestre (en comparación con una ganancia de 771 millones un año antes), de acuerdo con Forbes.Además, hubo una venta masiva de pánico en todo, en la que muchos se deshicieron de sus tenencias en criptoactivos, lo que a su vez hizo que muchos proyectos llegaran a mínimos en casi un año.El bitcóin, que ya estaba en un camino de contracción, también se vio afectado por la ola de ventas. El tiro de gracia vino con el informe mensual del índice de precios al consumidor publicado por el Departamento de Trabajo de EEUU, que mostró que la inflación superó las cifras estimadas. Este cóctel llevó a que el precio se ubicara por debajo de la marca de los 30.000 dólares, su nivel más bajo en un año, aunque ha recuperado para el momento de publicación algo de su valor.¿Podría este colapso afectar los mercados convencionales?A diferencia de los anteriores criptoinviernos, cada vez hay más actores del sector financiero tradicional que han decidido incursionar en el criptomercado, por lo que estas ventas masivas pueden afectar los mercados convencionales en cierta medida. Sin embargo, el mercado criptográfico en general es relativamente pequeño en comparación, por lo que no se sabe con exactitud cómo impactará en la economía global.

