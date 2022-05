https://mundo.sputniknews.com/20220512/es-posible-crear-un-euro-para-america-latina-1125391553.html

¿Es posible crear un 'euro' para América Latina?

¿Es posible crear un 'euro' para América Latina?

Una moneda a la que llamar propia. ¿Es posible que América Latina albergue el deseo de crear una unidad monetaria para un bloque de países? Los expertos... 12.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-12T18:07+0000

2022-05-12T18:07+0000

2022-05-12T18:07+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

brasil

brics

luiz inacio lula da silva

mercosur

geopolítica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106866/16/1068661640_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_40dd76be4be9c541c105bae6383d621f.jpg

De derecha a izquierda, la idea ya ha sido aireada por el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y por el ex presidente Lula . Por otro lado, ¿la emisión de una moneda que equipare el comercio entre las potencias latinoamericanas sería algo ventajoso no sólo para Brasil, sino para todas las naciones involucradas en esta iniciativa?Los expertos consultados por Sputnik Brasil responden a la pregunta. Para el politólogo y profesor de relaciones internacionales Bruno Beaklini, la creación de una moneda única y regional, especialmente en América del Sur, es factible. Sin embargo, necesita encontrar apoyo en un plan de política estatal.Señala que la posible iniciativa es un viejo plan del Mercado Común del Sur (Mercosur): crear una moneda aduanera común. Pero agrega que no será una iniciativa fácil —aunque posible— y necesaria en vista de la situación que vive el planeta actualmente, en relación a una nueva bipolaridad geopolítica esculpida principalmente ante la operación militar de Rusia en Ucrania.Como resultado, en su opinión, el impacto económico sería muy bueno.El sistema de intercambios internos"Sería importante que tuviéramos un sistema complementario entre las economías de nuestros países. Por ejemplo, el trigo argentino, o la situación absurda de que no tenemos la producción necesaria y suficiente de fertilizantes en Brasil. Algo parecido estuvo a punto de hacerse con una aproximación de las grandes empresas petroleras, como PDVSA [Petróleos de Venezuela S.A.], Petrobras e YPF [la petrolera estatal argentina], YPFB [la petrolera boliviana] con un banco que financiaba esta operación. Que se haga, con lastre, en una industria de base muy fuerte, como el petróleo, o cualquier otra que no sea ésta. Y, a partir de ahí, ampliar el sistema de intercambios internos", dice Beaklini.Con Lula al frente de las encuestas para la presidencia de Brasil en las elecciones de 2022, es prácticamente inevitable no concentrar las evaluaciones en un virtual tercer mandato del ex presidente, que gobernó el país entre 2003 y 2010. Sin embargo, el hecho de que Lula haya mencionado este tema no significa que, en la práctica, lo vaya a adoptar."Durante sus dos mandatos, Lula nunca dio pasos hacia una verdadera unión monetaria, algo que ya había sido propuesto por el gobierno boliviano de Evo Morales hace más de diez años. Y Lula nunca abrazó este proyecto", recuerda Rafael Rezende, doctor en sociología por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).El impacto económico a corto plazo es muy difícil de medir, según Rezende. Pero hay varias ventajas a largo plazo, y una de ellas es la facilitación del comercio entre los países del bloque BRICS . Es decir, bajar la dependencia del dólar en el mercado internacional.Beaklini, por su parte, cree que una nueva moneda latinoamericana no reduciría inmediatamente la dependencia del dólar. Pero en la medida en que se firmen más contratos en esta moneda, o se dé preferencia a que esta moneda sea intercambiable con otra, en un sistema de cambio paralelo al SWIFT, la reducción de la dependencia del dólar sería posible.Obstáculos que pueden surgirPara ambos investigadores, existen muchas dificultades en la posible creación de una moneda única para los países latinoamericanos.La mayor es la necesidad de crear un Banco Central en una región bastante heterogénea desde el punto de vista político y económico, observa el investigador de la UFRJ. Esto implica una serie de negociaciones en las que los Estados deben renunciar a su autonomía sobre el propio sistema económico, así como articular los diferentes sistemas bancarios para finalmente hacer que más de 500 millones de personas realicen transacciones económicas en la misma moneda.Además, es necesario acomodar lo que queda de sectores industriales importantes en los países , para que uno no bloquee y reserve el mercado sobre el otro. "Es necesario evitar la desindustrialización porque puede ser un pretexto para renunciar a la entrada en una nueva moneda regional para evitar que el parque industrial brasileño invada todo el mundo. Así que Brasil debe ser consciente de que liderar un proceso en el bloque regional es ser responsable de los socios y no imponer su voluntad y condiciones a los demás", analiza.Tanto si hay interés en la formación de una nueva moneda latinoamericana, es necesario ser serio en una política económica regional con Brasil liderando el camino . "No es posible escuchar todo el tiempo a supuestos expertos que no son más que lobistas, o tutelados por alguien, o listillos del mercado financiero. La economía de nuestro país no puede quedar en manos de especuladores y entreguistas", concluye Beaklini.

https://mundo.sputniknews.com/20220503/el-sur-de-lula-puede-ser-un-canal-a-la-independencia-economica-de-america-latina-1125064159.html

https://mundo.sputniknews.com/20220425/rusia-ofrece-al-brics-la-ocs-y-la-uee-incrementar-el-comercio-en-monedas-propias-1124768998.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/el-banco-mundial-afirma-que-america-latina-necesita-reformas-para-un-crecimiento-verde-1124143408.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, brasil, brics, luiz inacio lula da silva, mercosur, geopolítica