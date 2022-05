https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-titular-de-blackrock-cabildea-con-amlo-que-si-asista-a-la-cumbre-de-las-americas-1125396631.html

El titular de BlackRock cabildea con AMLO que sí asista a la Cumbre de las Américas

El encuentro multilateral ha sido motivo de polémica entre Estados Unidos y países latinoamericanos luego de que Washington amagara con no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que son gobiernos autoritarios y antidemocráticos.En contrasentido, los mandatarios de Bolivia y México, Luis Arce y López Obrador, respectivamente, han advertido que no asistirán a la Cumbre si no se invita a sus pares de los países mencionados, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente, pues argumentan que el encuentro debe buscar la conciliación por encima de la ruptura, además de ser efectivamente americano en un sentido incluyente.Fink, operador financiero, le expresó al mandatario mexicano que su presencia en Los Ángeles será clave, donde las discusiones no serán únicamente políticas, pues acudirán los principales empresarios estadounidenses, una oportunidad para generar inversión extranjera y empleos en México, reveló en exclusiva La Política Online.El medio recuerda que ya antes Fink ha operado como gestor en las relaciones entre México y Estados Unidos, pues durante una cumbre de negocios en Yucatán, celebrada en 2019, gestó la visita de López Obrador a la Casa Blanca, entonces ocupada por Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su respeto y concordia con el mandatario mexicano.La gestión de Fink en favor de la Cumbre de las Américas se da en medio, también, de la posibilidad de que igualmente desista de su participación el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo que dejaría comprometido el evento, pues México y Brasil son los países más relevantes económica y poblacionalmente de la región latinoamericana.López Obrador ha puntualizado que, de no asistir, lo haría en rechazo político a la exclusión de Caracas, Managua y La Habana, si bien enviaría en su representación al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, para no desconocer de todo la Cumbre.Fink planteó a López Obrador que su presencia en Los Ángeles podría ayudar a zanjear algunas percepciones de incertidumbre generadas por su impulso a la reforma eléctrica, que planteaba aumentar la gestión del Estado mexicano sobre la industria, aunque fue rechazada por el Congreso de la Unión al no alcanzar la mayoría calificada que necesitaba.

