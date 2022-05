https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-senado-de-eeuu-bloquea-la-ayuda-de-40000-millones-de-dolares-para-ucrania-1125400097.html

El Senado de EEUU bloquea la ayuda de 40.000 millones de dólares para Ucrania

El Senado de EEUU bloquea la ayuda de 40.000 millones de dólares para Ucrania

El senador para el estado de Kentucky, Rand Paul, bloqueó en la Cámara Alta del Senado de EEUU el proyecto de ley que tenía previsto la adjudicación de una... 12.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-12T20:33+0000

2022-05-12T20:33+0000

2022-05-12T20:53+0000

internacional

eeuu

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107073/51/1070735164_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_376a01f563507255b984fca157c688c9.jpg

Paul insistió en que la aprobación de esta ley supondría un gran riesgo en el contexto de los gastos públicos, deuda pública e inflación. También destacó que en las condiciones actuales, EEUU simplemente no puede permitirse jugar el papel del gendarme mundial a costa de su propio presupuesto. Por ello, el senador republicano intentó promover una enmienda en el proyecto de ley que permitiría realizar un control fiscal por parte de las autoridades federales de los fondos adjudicados a Ucrania. Paul, quien insiste en que se nombre a un inspector general para supervisar el gasto, declaró durante su intervención que no permitirá "una aprobación expedita de una propuesta sin que tenga algo que la haga fiscalmente responsable''. Sin embargo, la propuesta de esta enmienda ha sido rechazada por el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.En caso de que fuera aprobado, el proyecto sería la autorización final para una propuesta que tanto demócratas como una mayoría de republicanos quieren remitir rápidamente al presidente Joe Biden a fin de que puedan seguir fluyendo armas a Ucrania.La Cámara de Representantes aprobó el 10 de mayo el proyecto de gasto por 368 votos contra 57. Todos los demócratas y algunos republicanos la apoyaron. Los únicos que votaron en contra fueron republicanos.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, solicitaron ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220512/rusia-no-ve-opciones-diplomaticas-para-resolver-la-situacion-en-ucrania-debido-a-la-posicion-de-1125393181.html

https://mundo.sputniknews.com/20220512/pentagono-revela-que-eeuu-envio-armas-a-ucrania-mucho-antes-del-operativo-ruso-1125389382.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, 🛡️ zonas de conflicto