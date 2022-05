https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-retrato-hablado-del-asesino-del-fiscal-paraguayo-causa-polemica-en-las-redes--1125366529.html

El retrato hablado del asesino del fiscal paraguayo causa polémica en las redes

La Policía de Colombia difundió el retrato hablado de uno de los presuntos homicidas del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En redes sociales, algunas reacciones... 12.05.2022, Sputnik Mundo

SaveMarcelo Pecci fue asesinado a balazos el martes 10 de mayo en la playa de la isla Barú, a pocos kilómetros de Cartagena, al noroeste de Colombia, donde se encontraba de luna de miel con su esposa.Pocas horas después del crimen, las autoridades policiales revelaron las primeras imágenes de uno de los presuntos homicidas de Pecci y prometieron una recompensa de casi 490.000 dólares a quien pudiera brindar información que permitiera dar con el paradero del sospechoso.En la mañana del 11 de mayo, el director general de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, compartió en su cuenta de Twitter el identikit del presunto asesino.Usuarios de la red social cuestionaron, con más o menos seriedad, las cualidades del retrato hablado y su eficacia para encontrar al culpable del homicidio:¿Qué tan efectivo es un retrato hablado o retrato robot?"Tu cerebro está diseñado para el reconocimiento facial humano. Estás hecho para reconocer rostros como un sabueso está hecho para oler aromas", afirmó la artista forense Lois Gibson al portal web URBO. La estadounidense Gibson ayudó a capturar a más de 1.200 criminales gracias a sus retratos hablados, lo cual le valió el récord Guiness como "la artista forense más exitosa".Para Gibson las diferencias entre un identikit y la persona real descrita no afectan el éxito del retrato hablado. "Algunos de los identikits que hice que eran vergonzosamente diferentes al sospechoso llevaron a una pista inmediata (...) Puedes hacer un boceto bastante inexacto y luego atrapar a la persona".Por su parte en una entrevista realizada en 2017 por la revista Semana el perito y artista forense Yoni Alonso Bayona, de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), afirmó que el retrato hablado se usa como "guía en una investigación", pero por sí solo no basta para capturar a una persona.Los retratos no suelen llevar más de 30 minutos y pueden hacerse con asistencia de un software que "según el tipo de ancestro racial permite crear una gama de 300 ojos, narices y bocas", afirmó el perito colombiano.Investigación del asesinato de Marcelo PecciLa Policía de Colombia, que investiga el asesinato de Pecci junto con la Fiscalía, busca a un hombre de "acento caribeño, tez trigueñas y mie 1.74 m", informó el general Jorge Luis Vargas.La autoridad policial afirmó que junto con Migración Colombia, han realizado tareas de verificación de "identidades y actividades de extranjeros que estaban en el lugar de los hechos. Hay labores de búsqueda intensa en puestos de control, carreteras, aeropuertos y pasos fronterizos".Vargas aseguró que "la primera hipótesis del crimen tendría relación con las investigaciones que adelantaba el fiscal Pecci contra el terrorismo internacional".Marcelo Pecci, de 45 años, cumplía funciones como fiscal delegado en la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía de Paraguay desde 2009. Participó de importantes investigaciones criminales en su país, entre ellas el megaoperativo contra el narcotráfico y lavado de activos llamado A Ultranza Py.

