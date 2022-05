https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-reino-unido-no-tiene-la-intencion-de-entrar-en-conflicto-directo-con-rusia-1125387318.html

El Reino Unido no tiene la intención de entrar en conflicto directo con Rusia

El Reino Unido no tiene la intención de entrar en conflicto directo con Rusia

LONDRES (Sputnik) — El Reino Unido no va a entrar en un conflicto directo con Rusia por la situación que se desarrolla en Ucrania, afirmó el ministro de... 12.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-12T16:25+0000

2022-05-12T16:25+0000

2022-05-12T16:25+0000

internacional

europa

reino unido

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1125387279_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_592eefc9dab5d7ebb119dbf8e63c823b.jpg

El ministro recordó que lo había dejado claro ya al comienzo de los acontecimientos en Ucrania.Según Wallace, Ucrania no es miembro de la OTAN y el bloque no le enviará sus tropas, sean cuales fueren las actitudes públicas.Los aliados de la OTAN, continuó, solo le brindan a Kiev asistencia para que pueda defenderse de acuerdo con el derecho internacional.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/el-suministro-de-armas-a-ucrania-amenaza-con-involucrar-a-la-otan-en-el-conflicto-1125160392.html

reino unido

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, reino unido, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, otan