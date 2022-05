https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-presidente-de-argentina-llega-a-paris-para-reunirse-con-su-par-frances-1125386232.html

El presidente de Argentina llega a París para reunirse con su par francés

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegó a París, donde visitó la Universidad de la Sorbona, a un día de ser recibido por... 12.05.2022, Sputnik Mundo

"El presidente Alberto Fernández llegó, junto a la comitiva oficial, a la ciudad de París, donde mañana [el 13 de mayo] mantendrá un encuentro con su par de la República Francesa, Emmanuel Macron", informó Presidencia en un comunicado.Tras aterrizar su vuelo en el aeropuerto internacional de París Charles de Gaulle procedente de Berlín, el presidente se trasladó a la Universidad de La Sorbona.Allí participó en una reunión del Consejo Académico, recibió una medalla conmemorativa y visitó las instalaciones del edificio.El mandatario argentino será recibido este 12 de mayo por Macron, en lo que constituirá el tramo final de una gira que también lo llevó a visitar España y Alemania.Fernández se reunió el 11 de mayo con el canciller alemán (jefe de Gobierno), Olaf Scholz.Además de condenar "la agresión a Ucrania" por considerarla "inmoral", el presidente argentino se manifestó en contra del armamento que los países europeos envían a este país y de las sanciones impuestas a la Federación Rusa.Al respecto, Fernández reclamó la necesidad de que se le preste atención a este problema ante las situaciones críticas que viven zonas como Centroamérica, "donde el cambio climático ha convertido zonas desérticas que no tienen capacidad de producción agrícola".En este contexto, el presidente aseguró que su país puede convertirse en un importante proveedor de energías y alimentos para el resto del mundo.El jefe de Estado también destacó que en la provincia de Neuquén (suroeste) se encuentra la formación rocosa de Vaca Muerta, que representa "la segunda reserva de gas no convencional" más importante del mundo, además de la cuarta de petróleo no convencional.La intención de construir un gasoducto en esta zona también fue un tema de conversación entre Fernańdez y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien se reunió el 10 de mayo.Esta obra de infraestructura "le va a permitir a la Argentina la autosuficiencia energética y la posibilidad de ser exportador nato de gas natural licuado", aseguró Fernández en conversación con Sánchez.El último viaje por Europa del gobernante sudamericano fue en mayo pasado, cuando emprendió una gira por Portugal, España, Francia e Italia para recabar apoyos en las negociaciones de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de refinanciar un préstamo de 45.000 millones de dólares.

