El Parlamento de Sri Lanka debatirá la moción de censura contra el presidente del país

El Parlamento de Sri Lanka debatirá la moción de censura contra el presidente del país

NUEVA DELHI (Sputnik) — El Legislativo de Sri Lanka debatirá el 17 de mayo la presentación de una moción de censura contra el presidente del país, Gotabaya...

internacional

sri lanka

asia

En la mañana del 9 de mayo en el país estallaron choques entre los partidarios y los opositores del partido gobernante Frente Popular de Sri Lanka. Miles de partidarios, traídos en autobuses desde el campo, atacaron la acampada de la oposición y más tarde a los opositores congregados en un mitin cerca de las residencias del primer ministro y el presidente del país.Para disolverlos, los agentes del orden público usaron mangueras y gas lacrimógeno. Según datos de la policía, nueve personas, incluidos dos policías, murieron y más de 240 resultaron heridas.En medio de las protestas, el primer ministro Mahinda Rajapaksa presentó la dimisión, la que aceptó su hermano menor, el presidente Gotabaya Rajapaksa.Los participantes de las protestas prendieron fuego a la casa de los hermanos Rajapaksa y también a decenas de viviendas de ex ministros y diputados. Fue organizado un mitin cerca de la base naval de Trinkomalee, donde se encuentran el ex primer ministro y su familia. El hijo del expremier dijo a los medios que Mahinda Rajapaksa no piensa abandonar el país.El presidente declaró la víspera que en el transcurso de esta semana designará al nuevo primer ministro y a los ministros que gocen del apoyo de la mayoría de los diputados y de la confianza del pueblo.La tormenta política en Sri Lanka se desató como resultado de una crisis económica, la más grave desde que el país obtuvo la independencia en 1948.Las autoridades anunciaron en abril el impago de la deuda exterior en espera de la reestructuración de ésta de acuerdo con un programa de reforma económica, apoyado por el Fondo Monetario Internacional.La deuda exterior de ese Estado insular se estima en 51.000 millones de dólares.

sri lanka

asia

