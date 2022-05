https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-consejo-de-europa-recibe-la-solicitud-de-kosovo-para-ingresar-en-el-organismo-1125385346.html

El Consejo de Europa recibe la solicitud de Kosovo para ingresar en el organismo

PARÍS (Sputnik) — El Consejo de Europa recibió la solicitud de la autoproclamada República de Kosovo para unirse al organismo y la entregó al Comité de... 12.05.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente, se informó que el presidente serbio, Aleksandar Vucic, convocó para el 13 de mayo una reunión del Consejo de Seguridad de Serbia debido a la solicitud de la autoproclamada República de Kosovo.La ministra de Exteriores de Kosovo, Donika "Gervalla Gervala entregó la solicitud oficial para el ingreso del llamado Kosovo en el Consejo de Europa, con esto demostraron que habían destruido, violado gravemente el Acuerdo de Washington", dijo Vucic.Según el mandatario serbio se trata "no solo una violación del derecho internacional, sino también de todas las normas y de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU".El acuerdo de Washington entre Serbia y la autoproclamada república de Kósovo fue firmado en septiembre de 2020 y prevé la normalización económica entre las dos partes.Según el documento, Serbia, por el periodo de un año acordó dejar impidiendo a otros Estados reconocer la república autoproclamada, mientras que Kosovo acordó no solicitar la adhesión a organizaciones internacionales durante el mismo periodo.Kosovo proclamó de modo unilateral su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008.Por el momento, la independencia de Kosovo ha sido avalada por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, pero no goza del reconocimiento de Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán ni de otros países.

