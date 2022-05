https://mundo.sputniknews.com/20220512/ecuador-se-alista-a-vender-el-banco-estatal-pacifico-el-segundo-mas-grande-del-pais-1125406760.html

Ecuador se alista a vender el Banco estatal Pacífico, el segundo más grande del país

Ecuador se alista a vender el Banco estatal Pacífico, el segundo más grande del país

QUITO (Sputnik) — El gobierno del presidente Guillermo Lasso se apresta a sacar a licitación el Banco del Pacífico —banco estatal que opera como una entidad... 12.05.2022, Sputnik Mundo

"El segundo banco comercial, de propiedad del Estado, espero salga a la venta en pocas semanas, ya no hablo de años ni de meses sino de pocas semanas. Este es el Ecuador de oportunidades", dijo Lasso en el Encuentro "Ecuador Open for Business", en el Star-Up Nation Central, organización sin fines de lucro que conecta la innovación israelí con el mundo para ayudar a comunidades internacionales.Banco del Pacífico cerró 2021 con un patrimonio neto de 820 millones de dólares.Al momento es la segunda institución bancaria más importante del país, con activos por alrededor de 7.000 millones de dólares; cuenta con 2,5 millones de clientes.Bank of America realiza un proceso de actualización de la valoración de Banco del Pacífico, que debería culminar en este mes.En la reunión con el Star-Up Nation Central, a más de Banco del Pacífico, el mandatario ecuatoriano presentó una cartera de proyectos por más de 30.000 millones de dólares en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía, minería, infraestructura y telecomunicaciones, entre otros.Según datos oficiales, en el primer año de Gobierno de Lasso, que asumió el 24 de mayo de 2021, se aprobaron 228 contratos de inversión, por cerca de 5.000 millones de dólares, que se estima generarán 130 mil empleos directos durante todo el periodo en el que se realicen.

