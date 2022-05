https://mundo.sputniknews.com/20220512/buenos-aires-masiva-movilizacion-venida-de-todo-el-pais-reclama-trabajo-y-salario-1125406042.html

Buenos Aires: masiva movilización venida de todo el país reclama trabajo y salario

Buenos Aires: masiva movilización venida de todo el país reclama trabajo y salario

Decenas de organizaciones llegaron a la capital argentina el 12 de mayo con reclamos de trabajo, salarios, ayudas sociales. Se trata de la tercera acción que... 12.05.2022, Sputnik Mundo

Miles de personas se movilizaron el jueves 12 en Buenos Aires, capital de Argentina, en la llamada Marcha Federal por Trabajo y por Salario contra el Hambre y la Pobreza. Vinieron de diferentes provincias del país, tanto del norte como del sur y del este, en una actividad que comenzó el martes 10 hasta confluir en la Plaza de Mayo, centro político nacional."Empezamos a movilizar para generar conciencia, pasamos por Corrientes [noreste], donde hubo acto, luego fuimos a Rosario [provincia de Santa Fe, centro], al acto, y hoy estamos acá", cuenta María Blanco, que vino desde Formosa, en la frontera con el Paraguay. Se trasladó junto a su organización, el Frente de Organizaciones en Lucha, una de las organizaciones convocantes a la actividad.Es la tercera vez en pocos meses que este conjunto de organizaciones, nucleadas en lo que denominaron la Unidad Piquetera, se moviliza. "La primera fase de este plan de lucha fue un acampe en la Avenida de Mayo por 24 horas, la segunda escaló procurando que no nos ninguneen, que se abra el diálogo que contempla la reapertura de inscripciones en el plan Potenciar Trabajo, la jerarquización salarial del trabajador informal, y la regularización de la entrega de alimentos de calidad", explica Jorge Falcone, de la Organización Libres del Pueblo Resistir y Vencer.Las acciones anteriores fueron al Ministerio de Desarrollo Social, encargado de administrar varias de las demandas que piden las organizaciones, como apoyos sociales, salariales. Esta vez las organizaciones decidieron ir hasta la Plaza de Mayo: "Es producto de una escalada en el nivel de exigencia que resolvió democráticamente golpear las puertas de lo que es el centro de gravedad simbólico del poder en Argentina", dice Falcone.Apuntar a la Plaza de Mayo, donde se encuentra el poder Ejecutivo, significa apuntar a lo que señalan como un asunto político, que tiene en su corazón la deuda externa, en particular con el Fondo Monetario Internacional (FMI).El FMI y el ajuste"Vamos a la Plaza Mayo porque es un problema político, profundo, han decidido pagar la deuda externa y ajustar al pueblo, entonces el reclamo es en el centro del poder. Estamos en contra de pagarla, creemos que es ilegítima, fraudulenta e ilegal, por lo tanto, habría que investigarla, y creemos que toda esa plata se podría utilizar para demandas internas, que son muchas", explica Ricardo Acuña, coordinador de la zona norte de Buenos Aires de la organización Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive.El dirigente de la Organización Libres del Pueblo explica que, según la perspectiva de su organización, existían alternativas. Cita, como caso, la salida de Islandia de la recesión producto de la crisis económica de 2008, que califica de "experiencia virtuosa", "que defaulteó sin que hubiera una hecatombe social". Señala además el contexto de la mejor situación en América Latina por el crecimiento de Gobiernos progresistas."En un momento donde hay un rebrote de Gobiernos progresistas, que no va a ser en esta etapa equivalente a lo que fue con Hugo Chávez vivo, pero en un foro como la CELAC [actualmente presidida por Argentina] había espalda en una causa como esta, la de la declaración del desconocimiento de una deuda soberana, tuviera más espacio político para ser acometido".Sin embargo, según Falcone, y en términos generales de quienes se movilizan en la Marcha Federal, no existió esa perspectiva en el Gobierno nacional: "No hubo en ningún momento una habilitación de esa perspectiva, ni se apeló a un mecanismo absolutamente constitucional como es el mecanismo plebiscitario para consultar al pueblo pobre que está pagando los platos rotos de este acuerdo si esa era la vía, si la que el Gobierno a través de Martín Guzmán adoptó, era la mejor".Deuda interna y alternativa política"El pueblo ya está cansado, no nos creemos más las mentiras que nos dicen. Estamos pidiendo que no prioricen la deuda externa, tenemos muchas necesidades en los barrios, que prioricen la educación, la salud, los trabajos genuinos, que nos reconozcan como trabajadores", dice Blanco, con la bandera de su organización en la espalda, el mismo día en el que se dio a conocer que la inflación en abril fue del 6%, para un total de 23% en lo que va del año.Blanco explica la cantidad de trabajo que realizan como movimiento: "Tenemos fábrica de textiles, panadería, proyecto de carpintería, tenemos compañeros que recolectan basura, barren la calle, sí hacemos esos trabajos, pero estamos explotados, nos pagan una miseria y somos mano de obra barata (…) ni con todo el laburo del mundo te alcanza".Existen diferentes miradas respecto a lo que podrán lograr con la movilización: "En general cada vez que hacemos una movida de este tipo empieza a haber llamados, a veces tratando de arreglarnos con diálogos con funcionarios de segunda línea, pero tenemos toda la expectativa que el caso de hoy sea mucho más fructífero y de una vez por todas se tenga en cuenta que hace un año casi ya que hemos presentado al ministerio de Desarrollo Social un plan que permitiría emplear a un millón de compañeros y compañeras y está durmiendo el sueño de los justos", explica Falcone.Las organizaciones lograron acordar para las movilizaciones, pero tienen a su vez miradas diferentes sobre el terreno político-electoral. Para Acuña resulta importante "crear una alternativa política para disputar en las calles y también electoralmente". Falcone, en cambio, asegura: "Tenemos una mirada extraparlamentaria, de construcción de poder popular, con la lógica chavista de priorizar la comuna, y estamos abocados a gestar una alternativa económica virtuosa de carácter no capitalista".

