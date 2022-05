https://mundo.sputniknews.com/20220512/asi-caminaba-un-therizinosaurus--video-1125391087.html

Así caminaba un 'Therizinosaurus' | Video

Así caminaba un 'Therizinosaurus' | Video

Un equipo científico de la Universidad de Ciencias de Okayama y de la Universidad de Hokkaido en Japón descubrió un nuevo grupo de 'Therizinosaurus', cuyos... 12.05.2022, Sputnik Mundo

Si bien el registro de estos animales es frecuente en países asiáticos como Mongolia, China y Japón, este espécimen en particular no había sido clasificado hasta ahora por los paleontólogos.A través de un análisis en profundidad, los investigadores concluyeron que se trata de un nuevo taxón, un grupo de organismos emparentados, al que llamaron Paralitherizinosaurus japonicus.Parte del trabajo fue la simulación en video de cómo se veía este espécimen, cuyos fósiles se encontraron en el norte de Japón en el año 2000.Se trata del Therizinosaurus más joven de Japón y el primero en ser hallado en depósitos marinos en Asia, lo que "sugiere una larga existencia temporal de Therizinosaurus en la costa oriental del continente asiático y su adaptación a los entornos costeros".El análisis comparativo de las garras de varios Therizinosaurus, incluido Paralitherizinosaurus japonicus, mostró que en los especímenes más avanzados, las garras no estaban destinadas a cavar, sino a llevar ramas de árboles a la boca.

