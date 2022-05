Sigue el minuto a minuto: así transcurre la operación militar de Rusia

La OTAN invita a Zelenski y a líderes asiáticos a la cumbre de junio en Madrid

La OTAN invita a la cumbre de junio que se celebrará en Madrid al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los socios de la región de Asia y el Pacífico, afirmó el secretario general adjunto de la alianza, Mircea Geoana.



"En Madrid, por primera vez, tendremos a los socios de la OTAN de la región de Asia y el Pacífico, lo que es muy significativo por sí mismo. Por supuesto, estaremos encantados de dar la bienvenida al presidente Zelenski", dijo el representante de la Alianza Atlántica en un discurso pronunciado en Washington.



Geoana catalogó la futura reunión de "histórica", y agregó que en la agenda de la cumbre figura un nuevo concepto estratégico del bloque militar que sustituirá el anterior, donde Rusia era percibida como una aliada y China no se mencionaba en absoluto.



El secretario adjunto de la OTAN confirmó además la probabilidad de que en Madrid se tomen decisiones sobre la "nueva calidad" de la presencia militar de la alianza en Europa del Este, donde hasta ahora se ha evitado un despliegue de grandes fuerzas de forma permanente.



En virtud del Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, el bloque se comprometió a no desplegar fuerzas de combate significativas de manera permanente en el territorio de sus países miembros.



A mediados de marzo de este año, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo que el Acta Fundacional no impedirá el fortalecimiento de la Alianza Atlántica en el este, debido al cambio en la situación de seguridad.



Más tarde, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, afirmó que los países del bloque continúan adhiriéndose al Acta.