https://mundo.sputniknews.com/20220511/reforma-electoral-de-amlo-el-adios-al-ine-es-una-buena-idea-para-mexico-1125274605.html

Reforma electoral de AMLO: ¿el adiós al INE es una buena idea para México?

Reforma electoral de AMLO: ¿el adiós al INE es una buena idea para México?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está a punto de enfrascarse en una nueva lucha con el Congreso del país: la reforma electoral, la cual... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T16:42+0000

2022-05-11T16:42+0000

2022-05-11T16:42+0000

américa latina

méxico

📰 la reforma electoral de amlo

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108004/04/1080040480_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_4b4656cf7f405d4c836ba02c4e44506c.jpg

En su proyecto de reforma electoral, el mandatario mexicano busca modificar 18 artículos constitucionales entre los cuales se plantea eliminar el Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto de Elecciones y Consultas, desaparecer los Organismos Públicos Locales (OPLES) y reducir el número de legisladores en el Congreso mexicano. Al respecto, la oposición en México ha asegurado que llevar a cabo dichas acciones pondría en riesgo la democracia del país, pues actualmente el Instituto Nacional Electoral es un ente autónomo.Al respecto, el equipo de López Obrador ha indicado que las medidas propuestas obedecen a la simple razón de hacer más eficaz y menos costosa la democracia en México. ¿Qué es lo que implica decir adiós al INE? De acuerdo con René Torres Ruiz, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, la reforma electoral propuesta por el presidente de México no implica una afrenta a la democracia del país como muchos de sus opositores lo han asegurado.En entrevista con Sputnik, el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la desaparición de los OPLES, uno de los puntos más polémicos de la iniciativa, es una medida que puede generar importantes ahorros para la Federación, pues lo que cuestan no es equilibrado con su utilidad. "Al momento de la celebración de elecciones es el INE de cualquier manera el que lleva la batuta en muchos de los estados. Tiene facultades incluso de remoción de los propios consejeros de los OPLES. La propia legislación actual, a partir de la reforma del 2014, le dio mucho mayor atribución al Instituto Nacional Electoral frente a los OPLES", señaló.En cambio, Nubia Itzel Sosa Salas, maestra en Derecho electoral por la Universidad de Xalapa, aseveró que la desaparición de los OPLES podría poner en peligro la soberanía de los estados. Sobre reducir el número de consejeros electoral de 11 a siete, Torres Ruiz indicó que por muchos años el INE funcionó con siete integrantes en su Consejo por lo que el número no tiene correlación directa a las atribuciones de sus integrantes; sin embargo, aclara, el número debe ser impar para evitar empates en las sesiones. "Durante más de 25 años funcionó con siete consejeros". Sobre la idea de federalizar el INE, el académico sentenció que no se corre el riesgo de debilitar la democracia del país, pues la fórmula de la reforma señala que los consejeros se elegirían popularmente. Ante las críticas de la oposición sobre que federalizar el INE sería un retroceso democrático, Torres Ruiz indicó que esto sería un argumento válido si la reforma pretendiera adherir al instituto a alguno de los tres poderes de la unión como estaba antes de la creación del instituto; sin embargo, esto no es el caso.Aunque parece ser una buena práctica democrática y mediáticamente llama la atención la elección de los consejeros electorales, lo cierto es que el eje que dio vida a la reforma es disminuir el costo de la democracia; sin embargo, la organización de las elecciones para decidir quiénes serán los integrantes del Consejo será un gasto para la federación, advirtió Nubia Itzel Sosa Salas, maestra en Derecho electoral por la Universidad de Xalapa.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/expresidentes-del-ine-arrasan-contra-la-reforma-electoral-impulsada-por-amlo-1125144114.html

https://mundo.sputniknews.com/20220428/adios-al-ine-y-a-los-pluris-esta-es-la-reforma-electoral-que-amlo-propone--1124930684.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

méxico, 📰 la reforma electoral de amlo, andrés manuel lópez obrador, gobierno de méxico, 💬 opinión y análisis