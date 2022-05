https://mundo.sputniknews.com/20220511/pepe-mujica-en-la-figura-de-petro-hay-una-causa-fundamental-1125345829.html

'Pepe' Mujica: "En la figura de Petro hay una causa fundamental"

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica expresó su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro en Colombia y pidió a los colombianos "acompañar" al líder del... 11.05.2022, Sputnik Mundo

A pesar de haberse retirado activamente de la política en Uruguay, el expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica (2010-2015) no duda en manifestar públicamente su respaldo a candidatos progresistas de América Latina que disputan elecciones clave en la región. En un contacto con la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República (Anebre), el expresidente dejó en claro su favoritismo por el líder del Pacto Histórico de cara a las elecciones que Colombia vivirá el 29 de mayo."Queridos colombianos, que no son hermanos, son parte de mi patria descoyuntada, la que todavía no pudo ser. Los considero mis compatriotas y por lo tanto vuestros problemas son los nuestros", dijo Mujica en un video grabado desde su vivienda en las afueras de Montevideo.El uruguayo dijo estar al tanto de que "en Colombia se aletea un cambio" y apuntó que ya "son demasiados los costos que ha pagado la historia de Colombia por un proceso ininterrumpido de guerra que arrancó con la muerte de [José Eliécer] Gaitán y que le ha costado un sacrificio social imposible de medir".Para Mujica "es hora de que Colombia luche por un poco de paz, de esperanza y de salida". En ese sentido, el uruguayo remarcó que con la candidatura de Petro los colombianos "tienen una oportunidad".De todos modos, Mujica convocó a los votantes de Petro a continuar apoyándolo una vez acceda al Gobierno. "Recuerden que cuando se elige un presidente no se elige un mago. Hay que acompañarlo y hay que luchar por un proyecto que es colectivo", enfatizó.El líder del Pacto Histórico se mantiene como gran favorito de cara a la primera vuelta del 29 de mayo, con ventaja sobre su más cercano competidor, el candidato Federico 'Fico' Gutiérrez, candidato por la alianza de centro Equipo por Colombia.

