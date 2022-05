https://mundo.sputniknews.com/20220511/orden-internacional-el-balance-de-poder-se-esta-inclinando-hacia-oriente-1125333282.html

Orden Internacional: "El balance de poder se está inclinando hacia Oriente"

Orden Internacional: "El balance de poder se está inclinando hacia Oriente"

En el marco de la crisis global provocada por el conflicto en Ucrania, la investigadora Silvina Romano dialogó con GPS Internacional para analizar los impactos... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T11:26+0000

2022-05-11T11:26+0000

2022-05-11T11:26+0000

gps internacional

inflación

rusia

sanciones

consecuencias

paraguay

canciller

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1125333256_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_673dfd65b3176dbdede38d686118710c.jpg

Orden Internacional: "El balance de poder se está inclinando hacia Oriente" Orden Internacional: "El balance de poder se está inclinando hacia Oriente"

Las consecuencias socioeconómicas del conflicto bélico y las sanciones internacionales a Rusia serán otro fuerte golpe a las clases medias en América Latina y el Caribe. Ya venían siendo castigadas por los efectos de la pandemia con el incremento del desempleo y la consiguiente pérdida de los ingresos de los hogares.En este marco, "la inflación es un problema que Raúl Prebisch ya avizoraba a principios de la década del 40 del siglo XX, por lo que no es algo nuevo", indicó. Por tanto, "las soluciones alternativas a estos problemas solamente se puede dar en un entorno de integración regional", afirmó la investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Más aun, "somos países exportadores de commodities y todo lo referido a las materias primas es lo que está en juego en la crisis en Ucrania", sostuvo.La inestabilidad en el sistema internacional genera expectativas para el Sur GlobalLos países de América Latina y el Caribe tienen economías dependientes de los llamados países centrales, "ellos son los que tienen la manija de la economía financiera y nosotros tenemos poco valor agregado en nuestras materias primas", aseveró Romano. Por tanto, "es inminente que busquemos formas de unificación, o algunos parámetros con otros países, para poder negociar en conjunto frente a organismos internacionales, a los efectos de encontrar salidas conjuntas", concluyó la investigadora argentina.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista y parlamentario del Mercosur, Ricardo Canese, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Paraguay.Ex canciller paraguayo entra en la campaña presidencialEl presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, tomó juramento como ministro de Relaciones Exteriores a Julio César Arriola, en reemplazo de Euclides Acevedo, quien renunció para lanzar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2023. Arriola es un diplomático de carrera con más de tres décadas en el servicio público.Por su parte, con respecto a las perspectivas del progresismo de cara a la carrera presidencial, "el Frente Guasú ha elegido como candidata a Esperanza Martínez y entendemos que tenemos que hacer una unidad con el Partido Liberal Radical Auténtico y otras fuerzas democráticas para derrotar al Partido Colorado", aseveró Canese. En este sentido, "si no hacemos un amplio frente democrático que vaya desde el centro hacia la izquierda, no vamos a tener chances", concluyó el miembro del Frente Guasú.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la emergencia de nuevas lógicas de poder en el marco de los cambios sistémicos provocados por la globalización.Música uruguayaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el cantante uruguayo Matías Valdez, con quien dialogamos sobre su trayectoria, así como la presentación que realizará en el Teatro Metro de Montevideo, los días 20 y 22 de mayo.

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

inflación, rusia, sanciones, consecuencias, paraguay, canciller, аудио