Muerte de Yolanda Martínez confronta a Samuel García con el fiscal de Nuevo León

Muerte de Yolanda Martínez confronta a Samuel García con el fiscal de Nuevo León

La desaparición y muerte de Yolanda Martínez, mujer de 25 años originaria de Nuevo León, ya confrontó al fiscal del estado, Gustavo Guerrero, y al gobernador...

Poco después de confirmarse que el cuerpo hallado el pasado 8 de mayo en un terreno baldío de Juárez correspondía al de Yolanda, Samuel García compartió un mensaje en sus redes sociales, acompañado de los familiares de la víctima, para reclamar al fiscal que no les han permitido revisar la carpeta de investigación.En su mensaje García Sepúlveda, hizo un "llamado enérgico" para que el fiscal "dé la cara" y entregue la carpeta, que incluso le ha sido negada a los familiares."Estamos hartos de excusas, de términos jurídicos legaloides para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad porque Nuevo León y don Gerardo (padre de Yolanda) merecen la verdad sobre lo que ocurrió sobre este asunto", declaró el mandatario estatal.El pronunciamiento se da en medio de fuertes críticas a Samuel García por las declaraciones que hizo la semana pasada y en las cuales aseguró que Yolanda se había por voluntad propia, e incluso le hizo un llamado a presentarse a la fiscalía con la promesa de que no tendría problemas legales.Poco después del video del gobernador, el fiscal Gustavo Guerrero compartió un video en el que consideró "preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador y, peor aún, que los ponga frente al juicio del pueblo sin respetar su dolor y con un fin que no es la búsqueda de la justicia"Sobre las carpetas de investigación, el fiscal estatal consideró que exigir copias del expediente es pasar por encima de la ley y "evidencia desconocimiento de lo que hemos venido haciendo", pues, sostuvo, las copias han sido entregadas a la Comisión de Víctimas e Nuevo León."Señor gobernador, se lo he expresado de manera directa y se lo digo ahora por este medio que usted ha elegido: la Fiscalía General de Justica es una institución autónoma, no política, lo invitó responsablemente a que respetemos la constitución como lo hemos jurado al protestar usted como gobernador del estado y yo como el fiscal general de Justicia de Nuevo León", concluyó el funcionario.Apenas este 11 de mayo el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó que la primera línea de investigación por la muerte de Yolanda Martínez es un suicidio, debido a que se habría encontrado cerca del cuerpo una carta de despedida supuestamente escrita por la madre de 25 años.

