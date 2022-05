Los fiscales de Latinoamérica, "consternados" por el asesinato de su colega paraguayo

https://mundo.sputniknews.com/20220511/los-fiscales-de-latinoamerica-consternados-por-el-asesinato-de-su-colega-paraguayo-1125348158.html

2022-05-11T16:36+0000

2022-05-11T16:36+0000

2022-05-11T16:44+0000

américa latina

paraguay

colombia

asesinato

"Estamos consternados todos los fiscales de Latinoamérica por el deceso de nuestro compañero Marcelo. La situación en Colombia no deja de ser preocupante por la alta criminalidad que tenemos", afirmó Calderón al programa "Alguien tiene que decirlo" de la emisora argentina, y agregó: "Los grupos armados trascienden fronteras. Es preocupante para los colombianos situaciones como las que acaban de suceder con Marcelo".Marcelo Pecci fue uno de los principales fiscales paraguayos destinado al combate del crimen organizado hasta el 10 de mayo, cuando fue asesinado en Colombia por dos hombres que le dispararon en una playa colombiana, informaron medios de ambos países.El fiscal colombiano también reveló que "hay varias líneas de investigación" para esclarecer el hecho.En ese sentido, el director general de la Policía colombiana, Jorge Luis Vargas Valencia, dijo que "uno de los presuntos autores tendría aproximadamente 1,74 metros de estatura y acento caribeño", aunque aclaró que hay elementos "que hacen parte de la reserva de la investigación".Radio Mitre de Argentina también entrevistó al presidente de la Asociación de fiscales de Paraguay, Augusto Salas, quien señaló: "Los operadores de justicia siempre hablamos de inseguridad, pero no pensábamos que podían llegar a este extremo. Estamos muy sorprendidos, asustados y por sobre todas las cosas tristes por lo que le pasó a nuestro compañero".Según confirmaron diversas fuentes, Pecci vivía con estándares muy altos de seguridad en Paraguay, pero no contaba con seguridad personal en Barú, donde pasaba sus vacaciones junto a su esposa, Claudia Aguilera.

