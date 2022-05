https://mundo.sputniknews.com/20220511/lavrov-rusia-no-quiere-guerra-en-europa-pero-occidente-insiste-que-moscu-necesita-ser-derrotada-1125331048.html

Lavrov: Rusia no quiere guerra en Europa, pero Occidente insiste que Moscú "necesita ser derrotada"

Lavrov: Rusia no quiere guerra en Europa, pero Occidente insiste que Moscú "necesita ser derrotada"

MASCATE (SPUTNIK) — Rusia no quiere una guerra en Europa, pero son los países occidentales que afirman e insisten en que Moscú "necesita ser derrotada"... 11.05.2022, Sputnik Mundo

Al imponer sanciones contra Moscú, explicó el titular, Occidente ejerce una política "agresiva" hacia la economía global."Estas prohibiciones sencillamente destruyeron en un día las cómodas y convenientes cadenas de transporte y logística que existieron durante muchos años, cuyas posibilidades están ahora, de hecho, bloqueadas debido a la posición occidental", denunció Lavrov."Tenemos suficientes compradores de nuestros recursos energéticos"El canciller ruso también apuntó que Rusia tiene aparte de los países de Occidente otros compradores de sus productos energéticos.El canciller ruso destacó que en adelante Rusia confiará solo en sí misma y en sus "socios fieles, que son la mayoría"."Ya entendemos cómo vamos a vivir. La principal conclusión es no confiar más en Occidente… Solo confiaremos en nosotros mismos y en nuestros socios fieles, que son la mayoría", remarcó el ministro de Exteriores ruso.Evacuación de civilesLavrov, además, enfatizó que la ONU debe llamar a Kiev a dejar de obstaculizar la evacuación de civiles desde la zona donde se realiza la operación militar.Según el titular ruso, un representante de la secretaría de la ONU se encuentra en Ucrania y "trata de ayudar a resolver las cuestiones que hemos planteado".Rusia "sigue abriendo corredores humanitarios" y "está interesada en que todos los civiles abandonen estas zonas", agregó Lavrov.Asimismo mencionó que la parte rusa "informó detalladamente a los interlocutores omaníes de cómo evoluciona la situación en Ucrania en el marco de la operación militar especial que Rusia lleva a cabo y sobre el cambio drástico geopolítico de la situación".Moscú, continuó el canciller, no oculta el objetivo de su operación que "consiste ante todo en defender a los ciudadanos de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk del régimen nacionalista de Kiev y garantizar que el Occidente no creará una amenaza militar para la seguridad de Rusia desde el territorio de Ucrania".Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible, en un intento de presionar a Moscú para que detenga las hostilidades.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las definió como muy graves y al mismo tiempo reveló que Rusia se había preparado de antemano para afrontarlas. También dijo que se elaborarán unas medidas de respuesta que respondan a los intereses de Moscú.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención y debilitamiento de Rusia deriva de la respectiva estrategia occidental a largo plazo, así como constató que las sanciones afectaron seriamente toda la economía mundial. Según Putin, Occidente persigue el objetivo de empeorar las condiciones de vida de millones de personas.

