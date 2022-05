¿La reina Isabel II se prepara para la abdicación?

https://mundo.sputniknews.com/20220511/la-reina-isabel-ii-se-prepara-para-la-abdicacion-1125334736.html

Robert Hardman, autor de Queen of Our Times, una biografía definitiva de Isabel producida con la ayuda del Palacio de Buckingham, dijo a The Daily Beast: "Creo que la cuestión es realmente la movilidad, no algo más problemático desde el punto de vista médico. Pero la cuestión es que su ausencia en la apertura del Parlamento no es inédita, pero la resolución de su ausencia —el uso de la Ley de Regencia— sí lo es. Pero esto no se ha hecho en nombre del soberano, como la última vez que tuvimos una regencia, en 1811. Ha sido el soberano el que ha puesto las reglas."Es otro movimiento lento y gradual hacia una transición que ha llevado a Carlos asumir cada vez más, que en realidad comenzó hace nueve años cuando viajó a Sri Lanka para inaugurar la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones allí".The Daily Beast ha revelado anteriormente que la reina utiliza una silla de ruedas en casa, algo que el palacio no ha querido confirmar, y existe la sensación de que la reina no quiere convertirse en una "monarca en silla de ruedas". Algunos podrían decir que eso sólo aumenta la presión sobre ella para que renuncie, indica el medio.Duncan Larcombe, ex redactor de la realeza en The Sun, compartió con The Daily Beast: "Tengo entendido que no hay nada catastrófico, simplemente tiene 96 años, y sospecho, a pesar de todos los desmentidos del Palacio, que Carlos será realmente instalado oficialmente en algún tipo de capacidad de regencia dentro de un año".Desde principios de año, la monarca ha faltado a varios actos públicos por problemas de movilidad, entre ellos el servicio real de Royal Maundy, al que faltó por primera vez en 52 años. La reina también se sometió a una larga recuperación de una infección de COVID-19 tras haberla contraído en febrero.La última vez que Isabel II apareció en público fue el 29 de marzo, durante el servicio de acción de gracias por su difunto marido, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo.

