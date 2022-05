La Policía dominicana implanta sistema estadístico usado en Nueva York en época de Giuliani

https://mundo.sputniknews.com/20220511/la-policia-dominicana-implanta-sistema-estadistico-usado-en-nueva-york-en-epoca-de-giuliani-1125341619.html

"Por primera vez vamos a enseñar estadísticas de la Policía Nacional, nosotros acabamos de instalar, y eso es una primicia que le entregamos, el sistema CompStat, (…) el que (exalcalde Rudolph) Giuliani instaló en Nueva York y después se desplegó en todo Estados Unidos", expuso el mandatario al comparecer en exclusiva en el espacio Foro Público del canal de Youtube Antinoti que conduce el comunicador Sergio Carlos.Abinader recalcó que por primera vez su país contará con estadísticas policiales confiables, las cuales van a mostrar en los próximos días.CompStat permite realizar el monitoreo de los hechos delictivos no solo a nivel nacional sino también por sectores.El plan de seguridad ciudadana ejecutado por Giuliani durante su gestión en la Gran Manzana (1994-2001) fue enarbolado por Abinader como parte de su primera campaña presidencial en 2016.Abinader dudó de la confiabilidad de las cifras de delitos reportadas por administraciones anteriores a la suya, que comenzó en agosto de 2020.Reconoció que las estadísticas actuales muestran un incremento en los robos, sin embargo, la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes ha bajado a 11, cuando en 2008 era de 19.Sobre el primer intento de la Reforma Policial explicó su coincidencia con la pandemia de COVID-19, circunstancia que acrecentó los índices de criminalidad en todo el mundo.El mandatario dijo que él no tiene una varita mágica para para cambiar los problemas y debilidades de la Policía Nacional.El 5 de mayo el Gobierno anunció la implementación de un programa de 14 medidas como parte de la reforma policial, aunque no especificó cuándo comenzarían a funcionar.Entre las acciones a emprender figura en primer lugar la instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real.

