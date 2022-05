La Inteligencia rusa acusa a EEUU de intentar desacreditar la operación militar en Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220511/inteligencia-rusa-el-departamento-de-estado-intenta-desacreditar-la-operacion-militar-en-ucrania-1125348875.html

La Inteligencia rusa acusa a EEUU de intentar desacreditar la operaci贸n militar en Ucrania

El Departamento de Estado de EEUU ha lanzado una campa帽a a gran escala en un intento de desacreditar la operaci贸n militar especial de Rusia en Ucrania, declar贸... 11.05.2022, Sputnik Mundo

Seg煤n datos del organismo, el Departamento de Estado ha asignado a varias organizaciones no gubernamentales la tarea de desacreditar la operaci贸n militar en la sociedad rusa. Para esto, "se ha preparado una serie de lemas primitivos pero alarmistas que tienen por objetivo sembrar el p谩nico" que comenzaron a difundirse en los canales de Telegram y de otras redes sociales.El alto funcionario subraya que para reforzar la impresi贸n, Washington ordena a sus colaboradores utilizar activamente lenguaje obsceno, expresiones ofensivas e im谩genes vulgares. "Tambi茅n recomiendan difundir las noticias falsas m谩s incre铆bles destinadas a deshumanizar a los l铆deres pol铆ticos y militares de Rusia ante la opini贸n p煤blica", se帽ala.Nar铆shkin prosigue que, seg煤n el Departamento de Estado, este m茅todo es especialmente eficaz para influir en los j贸venes habitantes de zonas urbanas que, al "tragar este disparate", podr铆an salir a las calles y de esta manera lanzar铆an los llamados "cambios liberales y democr谩ticos" beneficiosos para Occidente."Con los rusos, en 1941, no tuvo 茅xito", recuerda Nar铆shkin, quien se muestra convencido de que Washington tampoco lo logre."Me gustar铆a aconsejar al Departamento de Estado que no se rebaje a las palabrotas callejeras. Miren que corren el riesgo de caer por un acantilado y morir en las aguas del mar", concluye.

