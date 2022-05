https://mundo.sputniknews.com/20220511/haiti-otro-intento-de-dialogo-para-solucionar-la-crisis-1125360672.html

Haití: otro intento de diálogo para solucionar la crisis

Haití: otro intento de diálogo para solucionar la crisis

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Una coalición de organizaciones no gubernamentales de Haití inició consultas con distintos partidos políticos para retomar un... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T21:45+0000

2022-05-11T21:45+0000

2022-05-11T21:45+0000

américa latina

haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106495/37/1064953735_0:72:3581:2086_1920x0_80_0_0_67a0704ef5bb069beaa3471d70e8d7b5.jpg

La coalición está integrada por la plataforma Religiones por la Paz-Haití, la Cámara de Comercio e Industria y la Conferencia de Rectores, Presidentes y Directores de Universidades e Instituciones de Educación Superior de Haití (Corpuha).Su misión es alcanzar un diálogo real y concertación para superar la situación, y atender problemas urgentes como la "violencia ciega que aterroriza a la población y amenaza la existencia misma de la nación haitiana".El comité mediador, uno de los muchos creados en Haití en los últimos años, nació luego de un encuentro con la representación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas y líderes de plataformas políticas de disímiles tendencias, en el cual la representante de la Organización de las Naciones Unidas, Helen La Lime, subrayó la urgencia de alcanzar un consenso y poner al país en primer lugar.Monseñor Ogé Beauvoir, de Religiones por la paz, Laurent St Cyr de la CCIH, y Jean Robert Charles, de Corpuha, ya se reunieron con representantes del Acuerdo Unitario de Haití y la plataforma Solidaridad por la Democracia y el Desarrollo, además de otras agrupaciones políticas en varios departamentos en presencia de representantes de la sociedad civil.Mediadores bajo lupaPese a que las figuras que integran el comité casi no han recibido críticas, en especial tras declinar la financiación de los partidos o del Gobierno para cumplir su misión, voces de la oposición desaprobaron su gestión al presuntamente ser instituidos unilateralmente por la administración del primer ministro Ariel Henry.Youri Latortue, expresidente de la Asamblea Nacional (pleno del Parlmento), criticó que Henry estableciera la estructura sin contar con otros grupos políticos "y presumiblemente con la aprobación del Departamento (cancillería) de Estado de Estados Unidos", según denunció en sus redes.A juicio del polémico exparlamentario, la conformación de esa estructura sugiere que el primer ministro tiene intenciones de permanecer en el cargo, en lugar de entablar un diálogo serio.Presumible fracasoPara analistas como Camille Chalmers, todo lo que está ocurriendo en el país forma parte de una estrategia para controlar a las bases populares, de ahí que los políticos no lleguen a un acuerdo real."La gangsterización del país también responde a eso, a ejercer el control del país y con ello de sus recursos, y entregarlos como antes a grandes compañías extranjeras. Para esto es necesario los niveles de inseguridad y la alianza de los poderes con las pandillas", dijo a la Agencia Sputnik el también economista, académico y politólogo.Desde esta mirada el diálogo y proceso de mediación propuesto no llegará a buen término, indicó, mientras el país seguirá hundido en la violencia con cientos de muertes en los barrios pobres y el extensivo control del territorio de las bandas.Henry, por su parte, que llegó a la cabeza del Gobierno tras el asesinato del presidente Jovenel Moise (2011-2017) en julio pasado, no ha vuelto a referirse en público al diálogo.

https://mundo.sputniknews.com/20220426/haiti-un-acuerdo-politico-estancado-y-un-creciente-descontento-social-1124857714.html

https://mundo.sputniknews.com/20220415/haiti-la-desgracia-de-la-inestabilidad-y-violencia-1124462500.html

https://mundo.sputniknews.com/20220505/investigacion-de-magnicidio-en-haiti-de-reves-en-reves-1125178739.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexa Rioja

Alexa Rioja

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexa Rioja

haití