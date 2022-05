https://mundo.sputniknews.com/20220511/el-gobierno-de-mexico-acuerda-con-aerolineas-aumentar-las-operaciones-en-el-nuevo-aeropuerto-1125339314.html

El Gobierno de México acuerda con aerolíneas aumentar las operaciones en el nuevo aeropuerto

El Gobierno de México acuerda con aerolíneas aumentar las operaciones en el nuevo aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Autoridades aeronáuticas federales y aerolíneas acordaron trasladar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) una... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T13:59+0000

2022-05-11T13:59+0000

2022-05-11T14:05+0000

américa latina

méxico

aerolínea

aeropuerto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/16154/80/161548078_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_98e13cbe966fb4affaf9f415da5c5a4b.jpg

La meta es alcanzar a finales de este año más de 100 operaciones diarias en el nuevo aeropuerto, que fue inaugurado el 21 de marzo con una decena de vuelos, comenzando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre, con una nueva oferta de vuelos."En un período de tres meses se va a regularizar el traslado al AIFA de todas las operaciones de carga internacional, porque se están acondicionando las instalaciones de aduanas, bodegas y de distribución", dijo López Hernández en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.Las negociaciones fueron convocadas tras un incidente ocurrido la semana pasada, cuando un controlador aéreo autorizó el aterrizaje de una aeronave de la línea nacional Volaris en una pista del AICM, mientras estaba ocupada por otro avión de la misma compañía.Incremento progresivo de vuelosAntes de que termine el año todos los vuelos de carga internacional, doméstica y de chárter estarán operando en el AIFA, a unos 45 kilómetros del antiguo AICM, que concentra la mayoría de operaciones aéreas, con más de un millar de despegues y aterrizajes de aviones de carga y pasajeros.Por ejemplo, a partir del 15 agosto la línea aérea nacional Aeroméxico aumentará 10 frecuencias de vuelo, y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más.En el acuerdo participaron autoridades de aviación, de la secretaría federal de Comunicaciones y Transportes, de la Defensa, de la Marina Armada y las aerolíneas que operan en los dos aeropuertos.El acuerdo contempla que no se permitirán vuelos no programados o no permitidos, solo los convenidos hasta el verano boreal de 2022.Las aerolíneas, sobre todo nacionales, que tengan más de un año de adeudos en el AICM, de combustible, impuestos y derechos "no podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea", según el acuerdo.A pesar de que el AIFA ya fue oficialmente inaugurado el mes pasado, el Gobierno informó que "en 90 días quedará instalada la infraestructura física y aduanera para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional".El incidente del aterrizaje abortado fue difundido en vídeos en redes sociales y desencadenó la renuncia del titular del titular de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Víctor Manuel Hernández.El renunciante ocupó el cargo desde el primero de diciembre de 2018, cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo denunció "deficiencias y anomalías en el espacio aéreo" que señalan como el origen de varios incidentes recientes entre aviones, que se han acercado con peligro de colisión, con la puesta en operación simultánea del nuevo aeropuerto.El presidente respondió el lunes pasado que "no existe problema con el rediseño del espacio aéreo, lo que existe son resistencias muy alentadas por el conservadurismo".La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, han advertido de crecientes "riesgos de impacto" por la operación simultánea del antiguo y el nuevo aeropuerto de la capital mexicana.

https://mundo.sputniknews.com/20220510/mexico-busca-aliviar-el-aeropuerto-de-cdmx-e-impide-operaciones-a-lineas-con-deudas-1125311080.html

https://mundo.sputniknews.com/20220510/el-plan-de-mexico-para-recuperar-el-control-de-sus-vias-ferreas--1125315493.html

https://mundo.sputniknews.com/20220510/aeropuerto-de-mexico-reducira-25-sus-operaciones-tras-incidente--1125292218.html

https://mundo.sputniknews.com/20220509/mexico-esta-a-punto-de-tener-una-tragedia-por-la-saturacion-de-su-espacio-aereo-1125282722.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, aerolínea, aeropuerto