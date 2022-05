https://mundo.sputniknews.com/20220511/eeuu-responde-a-la-amenaza-de-amlo-de-no-asistir-a-la-cumbre-de-las-americas-1125349098.html

EEUU responde a la amenaza de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas

EEUU responde a la amenaza de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas

La Casa Blanca respondió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la invitación de países como Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas. 11.05.2022, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que aún no se envían las invitaciones a los países y adelantó que este proceso podría ocurrir entre el 6 y el 10 de junio.La representante del Gobierno de Joe Biden no precisó si se tiene contemplada la invitación de dichos países, ante la amenaza de México de ausentarse de la Cumbre en caso de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela.Durante la conferencia matutina de este 10 de mayo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no participaría en la Cumbre de las Américas si no se invitaban a todos los países americanos.La declaración provocó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reuniera con el mandatario mexicano en Palacio Nacional."Yo repito: le tengo mucho respeto al presidente Biden, él fue vicepresidente cuando el presidente Obama fue a Cuba y estuvieron en una cumbre. Es más, en la última cumbre se invitó a todos y fue una cumbre organizada por el Partido Republicano, estaba el presidente Trump. ¿Por qué ese cambio ahora?", insistió el presidente mexicano en la conferencia del 11 mayo.El mismo día que López Obrador hizo su anuncio, el presidente de Bolivia, Luis Arce, respaldó el posicionamiento y adelantó que tampoco asistiría a la Cumbre si Nicaragua, Cuba y Venezuela no eran invitados.

