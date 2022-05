https://mundo.sputniknews.com/20220511/chile-busca-ingresar-en-forma-directa-al-mundial-catar-2022-y-excluir-a-ecuador-de-la-copa-de-2026-1125350438.html

Chile busca ingresar en forma directa al Mundial Catar 2022 y excluir a Ecuador de la Copa de 2026

Chile busca ingresar en forma directa al Mundial Catar 2022 y excluir a Ecuador de la Copa de 2026

El abogado de la Federación Chilena de Fútbol (ANFP), el brasileño Eduardo Carlezzo, dijo que la meta de la selección de Chile es acceder en forma directa al... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T17:27+0000

2022-05-11T17:27+0000

2022-05-11T17:27+0000

américa latina

chile

ecuador

⚽ deportes

mundial de fútbol 2022 en catar

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1123779087_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97954dcc76ffa51922cbbbb6b4cde156.jpg

"Nuestras peticiones van en tres líneas: sancionar al jugador con los artículos 21 y 11 debido a la gravedad de los hechos. Pedimos también la aplicación del artículo 22, dándosele a Chile los puntos del partido que disputó con Ecuador para que ocupe la cuarta posición de las eliminatorias. Y como último punto, una medida sancionatoria para Ecuador pidiendo su exclusión del mundial de 2026", afirmó Carlezzo en una rueda de prensa donde sólo se le permitió realizar preguntas a medios chilenos.Más temrano este 11 de mayo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), comunicó que abrió un proceso de investigación en el que convocó a las federaciones de Chile, Ecuador y Perú para determinar si Castillo fue incluido en forma correcta o no en ocho partidos de las eliminatorias sudamericanas, atendiendo versiones que indican que sus documentos fueron fraguados y que el futbolista es en realidad colombiano.El reclamo de Chile está sustentado en tres artículos del código disciplinario de FIFA, el 11, que habla sobre "conducta ofensiva" y violación al Fair Play; el 21, que refiere a las falsificaciones de documentos; y el 22, que pena la utilización de jugadores no convocables con la consabida pérdida de puntos. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, expresó al diario AS de Chile: "nos sentimos tranquilos, hemos obrado respetando todo, nos tomamos el tiempo para que se resuelva cualquier controversia antes de convocarlo. Si hay una denuncia, habrá un expediente y tendremos que presentar argumentación, pero como federación estamos tranquilos. No hay otra documentación que la que conocemos hace varios años y que ya fue analizada por el Registro Civil".Sin embargo, Carlezzo fue terminante en su respuesta: "No tengo ninguna duda de que el jugador nació en Colombia (…) La FEF conocía desde hace muchos años esos hechos y así y todo asumió el riesgo de convocarlo. Ahora debe afrontar las consecuencias".Para el abogado brasileño, este movimiento de FIFA es "un punto inicial y pone la pelota en cancha".Chile, por su parte, irá a Ginebra refrendando como jurisprudencia la exclusión de la selección femenina de Guinea Ecuatorial del Mundial de 2019, decisión que tomó FIFA tras la alineación de jugadoras que no cumplían los requisitos de convocatoria durante la competición preliminar del torneo olímpico de fútbol femenino Río 2016.Carlezzo entiende que "FIFA actuará de manera muy rápida" para esclarecer este caso y evaluó que, si en Ginebra no necesitan ninguna otra prueba, el fallo podría estar listo en 30 días.

https://mundo.sputniknews.com/20220407/quien-ganara-el-mundial-de-catar-2022-esto-dicen-las-matematicas--1124159144.html

https://mundo.sputniknews.com/20220402/que-significa-la-mascota-del-mundial-de-catar-2022-1123924141.html

chile

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, ecuador, ⚽ deportes, mundial de fútbol 2022 en catar, fútbol