CDMX acusa contradicciones científicas y técnicas en informe noruego sobre desplome de la Línea 12

El informe de la empresa noruega DNV que señala que el colapso de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México pudo evitarse con mantenimiento ostenta... 11.05.2022, Sputnik Mundo

Las autoridades revelaron que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no acepta la fase tres de la investigación de la firma noruega en torno al accidente, que produjo la muerte de 26 personas tras suscitarse el 3 de mayo de 2021.Desde marzo, Protección Civil hizo saber por escrito a DNV deficiencias encontradas en su procedimiento.La fase tres de la investigación de causa raíz identifica entre los factores del colapso una aplicación deficiente de pernos, además de que su resistencia a la fatiga no cumplía con indicaciones previas.El Gobierno capitalino acusó a DNV de utilizar como sustento imágenes de Google View a pesar de su imprecisión, especificada por la propia empresa estadounidense, además de sostener que no se realizaron inspecciones rutinarias en la Línea 12, a pesar de que recibió resultados en ese sentido en 2019 y 2020.La firma noruega contradice sus propias conclusiones contenidas en la fase dos de la investigación, agregó el Gobierno capitalino y defendió que no era posible identificar a nivel de calle inconsistencias en la edificación de la vía de transporte, que une Mixcoac con Tláhuac en un recorrido por el sur de la Ciudad de México, y cuyo servicio actualmente se encuentra suspendido."Nuestro mayor interés es entregar una Línea 12 segura, confiable y que esté realizada conforme al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas complementarias vigentes", aseveró la administración de Sheinbaum en un reporte."Una vez más queremos agradecer a las empresas que están apoyando a la ciudad y a las víctimas en lugar de entrar a un largo juicio. Con esto ratifican su compromiso en reforzar la estructura y elevar su nivel de seguridad estructural con base en el Reglamento Vigente de Construcciones del Distrito Federal", abundó.

