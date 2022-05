https://mundo.sputniknews.com/20220511/casi-la-mitad-de-la-poblacion-argentina-no-tiene-acceso-a-algun-servicio-publico-esencial-1125356912.html

Casi la mitad de la población argentina no tiene acceso a algún servicio público esencial

Casi la mitad de la población argentina no tiene acceso a algún servicio público esencial

BUENOS AIRES (Sputnik) — El 48,6% de los habitantes de Argentina no tuvo acceso al suministro de agua corriente, al gas natural o a las redes cloacales en el... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T20:05+0000

2022-05-11T20:05+0000

2022-05-11T20:05+0000

américa latina

argentina

servicios públicos

pobreza infantil

pobreza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109115/57/1091155715_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_a642e3a31da0c4f935c1616028aac55e.jpg

Este dato muestra una leve mejora de la situación comparada con el semestre precedente, cuando el 49,1% de la población no accedía a alguno de estos servicios esenciales.De acuerdo a la encuesta realizada en 31 centros urbanos de más de 100.000 habitantes, el 29,7% de la población argentina no posee acceso a la red pública de gas, el 25,8% no tiene cobertura de saneamiento, y el 11% carece de agua corriente.El trabajo del Indec muestra que el 5,4% de los habitantes en Argentina vive en zonas cercanas a basurales, y el 8% de la ciudadanía habita en zonas inundables.En un país que tiene una población de 46,2 millones de habitantes, el 6% habita en viviendas cuyos materiales son de calidad insuficiente, mientras que otro 11,8% tiene como hogar viviendas "cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente", de acuerdo al estudio.El 65,1% de las personas son propietarios de la vivienda y el terreno en el que viven, mientras que el 6,6% son dueños solo de la casa.En contrapartida, el 17,3% de la población es inquilino y arrienda la vivienda, mientras que otro 9,4% es ocupantes.Salud y educaciónPor otra parte, el 2,3% de la población argentina vive en condiciones de hacinamiento crítico, con más de tres personas por habitación.En cuanto a la atención médica, el 36% de la población no tiene posibilidad de recurrir a una cobertura privada de salud y se atiende en la sanidad pública."Por grupo de edad, se observa que el 39% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa situación, mientras que este porcentaje desciende al 27% en el grupo de adultos mayores (65 años y más)", destacó el Indec.Asistencia escolarEn cuanto a la educación, el 3,4% de los niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años no acuden a ningún centro educativo, pese a que la asistencia es obligatoria en Argentina para esa franja de edad.Este porcentaje es 0,8 puntos porcentuales más alto que en el semestre pasado, cuando la inasistencia era del 2,6%.En tanto, el 1,3% de los niños y niñas entre 5 y 14 años no asisten a la escuela, porcentaje que se eleva a 6,2% entre los adolescentes de entre 15 y 17 años.En la franja de la población que tiene entre 18 y 24 años, el 53,2% asiste a un centro educativo, y el 71% de todos ellos se instruye en el sistema universitario o superior.En cambio, el 46,8% de los jóvenes no asiste a ningún establecimiento educativo, de los cuales el 30,1% no llegó a terminar los estudios secundarios, en tanto el 49,2% sí lo finalizó.La encuesta se realizó en el segundo semestre del año pasado en 31 aglomerados urbanos, donde viven 28.998.492 personas.

https://mundo.sputniknews.com/20220405/argentina-lidia-con-una-pobreza-en-fragil-descenso-1124041234.html

https://mundo.sputniknews.com/20210521/estudio-muestra-que-el-701-de-ninos-con-padres-o-tutores-presos-en-argentina-son-pobres-1112397728.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, servicios públicos, pobreza infantil, pobreza