Unión Europea insiste en garantizar seguridad para periodistas en México pese a reclamos de AMLO

El embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, manifestó su interés en garantizar los derechos de los periodistas en el país latinoamericano, cuyo... 10.05.2022, Sputnik Mundo

"Seguiremos organizando eventos para proteger estas voces [periodísticas]. El objetivo es que se respete su labor y su seguridad física", comentó el diplomático europeo durante una conferencia de prensa celebrada a propósito del Día de Europa. Sin embargo, precisó que la Unión Europea (UE) no tiene la intención de confrontarse al Gobierno de México que encabeza López Obrador, quien en varias ocasiones ha culpado al bloque —particularmente a los diputados del Parlamento Europeo— de no respetar la soberanía del país. El embajador también señaló que el comercio bilateral entre México y la Unión Europea (UE) creció en 3% en 2021 y recordó que el bloque es el tercer proveedor de bienes del país latinoamericano. Las declaraciones del diplomático francés suceden luego de que en reiteradas ocasiones el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló al Parlamento Europeo de interferir en asuntos que no le corresponden, como la crisis de seguridad que viven los periodistas en México. En lo que va del año, al menos 11 periodistas han sido asesinados, de acuerdo con reportes de la prensa local y con organizaciones como Amnistía Internacional.

