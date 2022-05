https://mundo.sputniknews.com/20220510/por-que-no-baja-el-precio-del-pan-en-peru-1125305739.html

¿Por qué no baja el precio del pan en Perú?

¿Por qué no baja el precio del pan en Perú?

Las sanciones impuestas a Rusia y la consiguiente suba del trigo impactaron en el precio del pan en Perú. Si bien el Gobierno incorporó exoneraciones... 10.05.2022, Sputnik Mundo

El aumento en el precio internacional del trigo como consecuencia del conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia —principal productor del cereal— se trasladó al precio del pan en todos los países de América Latina, impactando especialmente en las familias más vulnerables. Perú no fue la excepción y, si bien el Gobierno ensayó medidas para lograr una baja, los panaderos advierten que no es suficiente.Las panaderías peruanas comenzaron a demostrar la inflación del pan desde mediados de marzo, cuando el pan francés pasó de venderse a razón de 5 panes por un sol (27 centavos de dólar) a cuatro panes por un sol.Para intentar evitar una suba en el precio, el Gobierno peruano promovió una exoneración del Impuesto General de Ventas (IGV) a cinco productos de la canasta básica: pollo, huevos, azúcar, pastas y pan. La medida liberaba a esos productos de la tasa de 16% que el impuesto incorpora al precio de venta, por lo que el Gobierno pretendía que la medida redundaría en una baja en el precio final de venta.Sin embargo, el precio del pan no bajó en las panaderías peruanas y el impacto de la medida en el precio final del pan generó una controversia entre el Gobierno peruano y los empresarios.A comienzos de mayo, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería (Aspan) advirtió públicamente que la exoneración no surtiría el efecto buscado por el Gobierno debido a que en el precio de venta del pan influyen otros factores como los gastos de gas y energía eléctrica, los gastos de maquinaria o los haberes del personal.De todos modos, para los panaderos el factor que pesa más sobre el precio es el elevado costo de los insumos para elaborar pan. "Nosotros ya hicimos la posición de nuestro stock (de insumos) el día 30 para un mes, pero ahora los precios han encarecido nuevamente", había dicho el representante de Aspan Mario Flores, según recoge el diario Perú21.La queja de los panaderos generó inquietud en el Gobierno peruano, que convocó a la gremial a una reunión con la Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Según informó el Ejecutivo, el objetivo de la convocatoria fue "vigilar y promover el cumplimiento de la exoneración del IGV de los productos masivos como el pan" y con la intención de que los miembros de Aspan "trasladen este beneficio a las familias".Sin embargo, los panaderos salieron del encuentro con la certeza de que el precio del pan al público no bajará, a pesar de la exoneración impositiva. En un comunicado, Aspan remarca que el encuentro apuntó a intercambiar sobre los alcances de la ley que exoneró el IGV "pero de ninguna forma para bajar el precio del pan o aceptar un control en las panaderías del precio del pan, debido a que estamos en una economía de libre mercado".Los empresarios aclararon que, en todo caso, aguardarán el informe del Instituto Nacional de Estadística de Perú de final de mayo para "observar el comportamiento del índice de variación del precio del pan".

