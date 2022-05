https://mundo.sputniknews.com/20220510/por-que-en-mexico-ya-no-quieren-mas-museos-de-momias-1125289704.html

¿Por qué en México ya no quieren más museos de momias?

Un grupo de activistas se opone a la construcción del nuevo Museo de las Momias en Guanajuato debido a que formará parte de un proyecto enteramente comercial... 10.05.2022, Sputnik Mundo

El proyecto es impulsado por Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato, quien asegura que cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para trasladar las momias que actualmente se ubican en el Museo de Santa Paula, que es visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros cada año.La organización Defensas Momias Guanajuato —la cual ha organizado varias protestas en la zona donde se pretende erigir el inmueble— solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ya que el proyecto está dentro del polígono de protección de la Ciudad Histórica de Guanajuato, declarada como Patrimonio de la Humanidad desde 1988.Paloma Robles, exdirectora del Museo de Santa Paula, aseguró a Reforma que también informaron al papa Francisco "las irregularidades en torno a la gestión de los restos humanos de habitantes de Guanajuato de otra época".Robles Lacayo también afirma que Alejandro Navarro ya contrató deuda por más de 70 millones de pesos (3,5 millones de dólares) para la construcción un complejo comercial de 53 locales y ocho salas de exhibición, con un permiso del INAH que en realidad no se ha obtenido.De acuerdo con La Jornada, el 25 de agosto de 2021 el director del Centro INAH, David Jiménez, otorgó una declaratoria de factibilidad del proyecto y precisó que no se trataba de una autorización. Incluso advirtió que "cualquier obra que se inicie en el inmueble será suspendida".Alejandro Navarro ha reiterado que sí cuenta con los permisos necesarios para la realización del proyecto e incluso afirmó que está en conversaciones con el director del INAH, Diego Prieto, para aclarar la situación.Por su parte, el INAH anunció en febrero que instalaría un grupo de investigadores multidisciplinarios para analizar el estado de las momias, aunque en dicha ocasión no precisó si este órgano determinaría el futuro de estas reliquias.

